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布魯塞爾峰會　巴西總統加強氣候承諾

▲巴西總統魯拉在比利時布魯塞爾表示，巴西將在氣候問題上盡自己的一份力量。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統魯拉在比利時布魯塞爾表示，巴西將在氣候問題上盡自己的一份力量。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西總統魯拉今天在比利時布魯塞爾舉行的歐盟與「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）峰會表示，巴西將在氣候問題上盡自己的一份力量。

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魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）16日抵達布魯塞爾，今天會見歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）表示，巴西將在氣候問題上盡自己的一份力量，承諾到2030年實現亞馬遜地區的森林零砍伐。

魯拉還說，能源和氣候轉型是巴西的優先事項，巴西是一個可再生能源生產趨勢強勁的國家，目前近87%的電力使用可再生能源，巴西擁有50%的可再生能源矩陣，而世界其他地區為15%。能源轉型和氣候轉型是巴西政府的優先事項，也是歐盟感興趣的主題。

預計歐盟將藉此機會為拉丁美洲提出新的投資議程，重點關注綠色和數位化轉型領域。私營部門和融資銀行代表也參加這次活動，討論可再生能源、交通、基礎設施、數位化和互聯互通等優先領域的投資機會。

應邀參加布魯塞爾峰會的有拉丁美洲和加勒比海國家的33位總統以及組成歐盟的27個國家領導人，共計60個國家。這是2015年以來兩個集團首次召開峰會。巴西於2019年前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內退出拉丁美洲與加勒比海國家聯盟，今年稍早重返該集團。

峰會的中心主題包括：氣候變化與公正和可持續的轉型；包容性和公正的數位化轉型；公民安全、社會凝聚力和打擊跨國犯罪；疫情後貿易與可持續發展和復甦。

俄烏戰爭可能會被列入峰會的最終宣言，但雙方尚未就共同立場達成共識。

巴西總統魯拉今天在歐盟拉丁美洲商業論壇會議表示，巴西希望今年內在歐盟和南方共同市場（Mercosur）之間達成平衡協定，保持各方應對當前和未來挑戰能力的協定。

歐盟執委會主席范德賴恩之前已表示，希望在阻礙1999年開始談判的協定內容產生更多分歧前，儘快締結協定。

巴西外交部表示，預計本週歐盟與南方共市的協定不會取得重大進展，因為峰會將討論涉及整個拉丁美洲和加勒比海地區的更廣泛問題。

目前，南方共市成員國正在討論巴西對歐洲提案的建議回應，只有在南方共市達成共識後，才能推進與歐洲的談判。

歐盟和南方共市於2019年達成貿易協定，但該協定尚未得到每個成員國的批准。隨著俄烏戰爭開始，歐盟一直暗示它將優先與世界其他地區達成貿易協定，作為其尋找俄羅斯替代合作夥伴戰略的一部分。

但獲得各方批准的最終協定談判進行困難，尤其是因為法國和愛爾蘭等國抵制，擔心其國內生產商會因農業部門對外開放而蒙受損失。

歐洲國家還向南方共市國家提出環境問題考量。巴西總統魯拉本月稍早也表示，南方經濟體不會放棄對政府採購的控制權，這是刺激國內公司的一種方式，保護它們免受來自國外的競爭。（編輯：陳承功）1120718

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