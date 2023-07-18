華爾街日報：賴清德擬過境美國　華府籲北京冷靜

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報導寫道，賴清德正在競選總統，且北京對他極不信任，此行對美國政府來說格外棘手。
一名美方官員16日向媒體表示，賴清德過境美國將依循往例、不在華府停留，北京不該以挑釁行動回應，而且美國不在台灣總統大選中選邊站。
這名官員說：「我們不會干預台灣選舉，期望北京也不要干預。」
中國外交部發言人毛寧17日在例行記者會表示，中方已就賴清德擬過境美國一事向美方提出「嚴正交涉」，將密切關注事態發展，「採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整」。
總統蔡英文春季出訪友邦過境紐約、洛杉磯前，北京曾嚴詞警告，外界一度憂心中國可能如去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，發動大規模軍事演習。結果，蔡總統過境美國期間鮮少公開發言，會見現任眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等人士時談話低調，北京隨後發動的軍演規模較小。
美中關係近年因台灣、俄烏戰爭、中國偵察氣球闖入美國領空等議題而惡化，雙方近期恢復高層往來，嘗試為競爭關係築底。
報導寫道，賴清德欲成為蔡總統接班人，令北京焦慮，也引起華府部分人士關切。兩人同屬民主進步黨，但外界認為賴清德更積極主張台獨，碰觸北京的紅線。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪問北京期間，中方官員對賴清德立場恐使美中關係惡化表達憂心。
賴清德10日在宜蘭向支持者表達期望有朝一日「台灣總統可以走進白宮」。報導提到，這番話引起美國總統拜登政府注意，因為台灣總統進白宮將違背華府過去對北京的承諾且破壞現狀。
拜登政府官員不願透露美方是否已和中方討論賴清德擬過境美國一事，僅強調關係緊張時保持對話的重要性。
官員說：「這是管控競爭、維持溝通管道並防止競爭演變成衝突的關鍵環節。」
這名官員表示，代表中國國民黨參選總統的新北市長侯友宜預定秋季訪問美國。另一名參選人台灣民眾黨主席柯文哲今年稍早曾訪問華府。報導說，侯友宜與柯文哲競選都將緩和兩岸緊張關係列為當務之急。（編輯：張芷瑄）1120718