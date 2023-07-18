感動日本首相的岐阜縣飛驒牛登台！米其林一星燒肉等4大餐廳開吃

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因「飛驒牛」在高海拔的環境生長，擁有細膩的肉質紋理，肉色偏淺並擁有粉色油花；「飛驒牛」的油花佔比不亞於其他和牛，但口感細緻而圓滑，以溫和纖細的油脂香氣而聞名。尤其烹調後迸發的高雅油香，正是征服眾多老饕的主因，更遑論和牛吃多容易膩口的奢侈煩惱。
「飛驒牛」不僅在台灣深受歡迎，進口量更占據全亞洲第一。今年四月飛驒牛由產地直送到東京官邸贈與日本首相岸田文雄，更受到盛讚「飛驒牛的柔軟口感相當令人感動」。
岐阜縣知事古田肇（FURUTA Hajime）7月親自率領代表團來台，與台灣合作夥伴美福貿易攜手，嚴選台北、台中共4大餐廳推廣「飛驒牛祭」，在台北Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館、台北美福大飯店晴山日本料理、HATSU yakiniku & wine、及台中米其林一星俺達の肉屋開吃夏季限定套餐。
陳重光行政總主廚坐鎮的Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館，從和牛最具代表性的燒肉與涮涮鍋概念出發，融合美、日與義大利料理風格打造「飛驒牛主廚特製套餐」牛排饗宴。前菜「海膽風味 A5 飛驒和牛韃靼及脆皮飛驒和牛丸子」，以紐約客部位切成細小塊狀，加入紅蔥碎丁、美式辣椒醬調味成微辣風格，讓點綴的新鮮海膽以圓潤的濃郁風味增添滑嫩口感；選用肩胛肉添加洋蔥、蛋等調味製作的脆皮飛驒和牛丸子，一口咬下便迸發鹹香肉汁。
接續清爽「波士頓龍蝦酪梨沙拉佐香柚醬」後，承接法式奢華「A5 飛驒和牛澄清湯」。將雞肉熬煮的法式澄清湯作為基底，層層堆疊洋蔥、鴻禧菇，及切成薄片的飛驒牛肩頰肉，於桌邊現淋熱騰騰的湯頭後，將飛驒牛燙出半生熟的甘甜風味，隱匿在湯裡的馬告則帶在醇厚湯頭中沁出清爽辛香。
陳重光主廚身為台灣研究乾式熟成牛排第一人，以「日本頂級飛驒 A5 和牛紐約客牛排/紐西蘭甜螯蝦」展現擅長的牛排風格。選用紐約客部位，以最能完美呈現日本牛排的特色與美味的推薦 2.5 公分厚度，呈現飛驒牛略帶緊實又不過於豐厚油膩的絕佳口感。最後再以夏日甜點「櫻桃澄清湯襯季節水果及覆盆子雪碧」，畫下清爽句點。
而以割烹為核心，展現日本料理精髓的晴山日本料理，由日籍料理長湯本誠藉鐵板、涮涮鍋、炭火等擅長料理形式，一口氣打造擁有關鍵高湯烘托美味的「飛驒牛涮涮鍋」雙人套餐、不加任何一滴水的「飛驒牛壽喜燒」雙人套餐、精湛煎炒功力烹製的「飛驒牛排」與白飯小偷「飛驒牛煮物」共4款料理，套餐皆包含季節鮮蔬盤、主廚特製甜點。
連續三年摘下《台北台中米其林指南》一星佳績的俺達の肉屋，擁有以黑馬之姿拿下第一屆「米其林最佳年輕主廚」的主廚鍾佳憲Sam，被稱為台灣最強燒肉店、燒肉界天花板稱號。Sam特別打造可一次遍嚐霜降、赤身、厚切/稀有部位、鑽石級部位、醬汁赤身共飛驒牛五品的「飛驒牛雙人套餐」，搭配店內必吃的韓式泡菜、綜合涼拌蔬菜等爽口料理。
以葡萄酒佐餐的HATSU Yakiniku & Wine和牛燒肉專門店，標榜以葡萄酒飽滿的果香搭襯燒肉油香的時髦吃法，則特別推出包括飛驒牛燒肉 3 部位、飛驒牛料理 2 道、澳洲牛舌和海鮮燒烤等 4 道，並附有甜點及精選單杯葡萄酒的「飛驒牛限定雙人套餐」。