克里米亞大橋遇襲！俄國遊客急逃離　交通回堵打結

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為什麼這座橋對俄羅斯如此重要？
克里米亞大橋有重要的戰略作用，能連接俄羅斯的克拉斯諾達爾地區，克里米亞半島於2014年被俄羅斯從烏克蘭吞併，該座橋也是俄羅斯在戰爭中補給的重要路線。
此外，克里米亞大橋象徵將烏克蘭與俄羅斯綁在一起的目標，標誌著克里米亞與俄羅斯大陸的「統一」。但對烏克蘭人而言則意味著羞辱，時時提醒烏克蘭，克里米亞是如何被俄羅斯占領的。
俄羅斯在戰爭中用這座橋做什麼？
這座橋是為克里米亞提供日常用品、軍事物資、燃料的重要管道。如果俄軍受到阻礙，對南部部隊的補給線也將變得脆弱。
俄烏雙方怎麼說？
俄羅斯政府聲稱，2架烏克蘭海上無人機負責這次的襲擊行動，但沒有提供證據。克里姆林宮已對此「恐怖行為」展開調查，蒲亭已知曉情況，並派出俄羅斯副總理庫斯努林（Marat Khusnullin）前往克里米亞視察。
1位烏克蘭安全局（SBU）的消息人士告訴《CNN》，對克里米亞大橋的襲擊，是烏國安全局和烏克蘭海軍展開的聯合行動。
據悉，爆炸事件造成一對原本打算去克里米亞度假的俄國夫婦喪生，他們的女兒受傷，不少俄國遊客試圖開車穿過俄羅斯控制的烏克蘭南部地區回家，交通大打結。俄羅斯旅遊業聯盟主席烏曼斯基（Ilya Umansky）預計會有大量遊客取消活動。
報導指出，莫斯科這些年投入大量資金改善克里米亞半島設施，以推動旅遊業發展，當地酒店也會不定期推出折扣，每年可吸引數百萬俄國遊客。然而，烏克蘭的無人機數月來一直鎖定克里米亞，基輔更直言，俄國遊客沒有理由，在烏克蘭被非法占領的土地上愜意度假。
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