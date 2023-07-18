小甜甜被前夫控訴「說謊成性」！剝奪探視權 遭批：不要那麼幼稚
藝人小甜甜（張可昀）與前夫宋晉賢因家暴、宋逸民教會等問題，於今年3月初正式離婚，5月宋晉賢又控訴小甜甜虐狗，雙方再度撕破臉。昨（17）日宋晉賢突在IG上控訴小甜甜「說謊成性」，指控她「剝奪女兒與爸爸相處的時間。」《NOWnews今日新聞》至截稿前傳訊給小甜甜經紀人，尚未得到回覆。
記者薛羽彤/綜合報導
宋晉賢在IG發文，截圖網友質疑小甜甜的話，「真是夠了，前夫影片出現就不可以，自己卻一直讓女兒曝光？什麼意思？」有網友幫她回覆「記錄成長過程」，小甜甜補充「對，而且只到2歲。」小甜甜女兒2日滿2歲，她曾說過只會公開分享女兒的生活至2歲，沒想到沒遵守諾言，宋晉賢怒斥「完全忘記自己曾說過的話，但從虐狗事件就可得知說謊成性的壞習慣。」
宋晉賢更指控上周末是單數周，輪到他與女兒相處，而小甜甜卻帶著孩子消失，讓他在家裡空等，宋晉賢語重心長的喊話小甜甜，「孩子的媽，可不可以請妳好好的誠實面對自己，並且尊重屬於我探視週與女兒相處的寶貴時光。」無奈表示「要40歲的人可不可以不要那麼幼稚無法溝通！」
※【NOWnews 今日新聞
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