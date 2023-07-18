MLB／大谷翔平25%機率被交易 美媒指道奇提前出局了
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平，如果在8月1日之前被交易，恐是要搬離洛杉磯了。根據《MLB Network》記者Jon Heyman的說法，天使隊老闆Arte Moreno沒有計畫將這位看板球星送到同城的洛杉磯道奇隊，意味著在這場爭奪戰中提前出局。
記者路皓惟/綜合報導
道奇隊被認為是大谷翔平的可能去處，但根據Jon Heyman所掌握的來源消息，他表示：「我與道奇隊的某個人交談過，他們了解到大谷不會被交易到道奇隊。即使認為他未來可以與道奇隊簽下長約，但天使老闆Arte Moreno也不打算這麼做。」
Jon Heyman強調，無論在8月1日的大聯盟交易截止日之前發生什麼，Arte Moreno似乎都不願意把大谷翔平送到鄰近的球隊。
另外，Jon Heyman在節目中分析指出，大谷翔平被天使交易的可能性大約為25%，並點名舊金山巨人和聖地牙哥教士都是大谷未來可能的落腳處。
天使隊目前以46勝48敗的成績，落後美聯西區龍頭德州遊騎兵9場勝差，並且在爭奪美聯外卡席位落後6場勝差。
現年29歲的大谷翔平被看好贏得生涯第二座美聯MVP，打擊三圍達到.301/.386/.665，並擊出全大聯盟最多的34支全壘打，並有11次成功盜壘。同時，他在投手丘上，他在18場先發中投出7勝5敗、防禦率3.50成績。