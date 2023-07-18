MLB／大谷翔平交易加速？天使輸球後休息室一片寂靜

美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯天使隊17日以8:9落敗，即便日籍二刀流好手大谷翔平連續2場開轟，單季34轟出爐，但天使依舊落敗，離季後賽還是很遙遠，尤其8月1日交易大限只剩2周，日媒也爆出，大谷開轟，但天使休息室仍一片寂靜，連對話都嫌得多餘。 我是廣告 請繼續往下閱讀 大谷4打數1安打，1打點，打擊率回到3成01，但天使隊的勝率卻回不到5成。這場比賽落敗後，大谷再度露出失望神情的絕望感，反倒是太空人隊賽後休息室大放拉丁歌曲，就算被大谷開轟，天使隊投手Phil Maton仍很嗨，「好像我們在打世界大賽的氣氛一樣。」Phil Maton也說，「那種狀況下，我也不知道他可能要瞄準什麼球路，但他的揮棒很好，這就是他為何可以打34轟，他真的是很棒的打者。」對於大谷轉隊的報導持續刊出，天使主帥Phil Nevin說：「我們沒法控制（交易）。」雖然天使尚未決定，卻也願意聽取各隊報價。MLB／大谷翔平25%機率被交易 美媒指道奇提前出局了MLB／盤點大谷翔平「五大交易下家」 邪惡帝國洋基竟未進前3！MLB／「大谷翔平超愛講幹話！」 隊友揭露私底下搞笑一面MLB／大谷翔平開轟仍落敗！天使主帥：輸球真的很痛