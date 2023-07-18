基隆立委選戰爆黑馬！無黨籍王醒之宣布參選 恐成「四強鼎立」
基隆立委選戰爆黑馬！2024大選基隆選戰十分艱困，目前藍綠兩黨選定戰將後，民眾黨仍在考慮人選，目前又迎來「黑馬」宣布投入選戰，前無黨籍議員、守護外木山行動小組召集人王醒之昨（17）日晚間宣布參選立委，今天將在基隆市海洋廣場正式發表參選宣言。
記者孫唯容／綜合報導
王醒之透過臉書粉專「醒之暖暖」發文表示，「我決定參選立委了！」他指出，這段時間有許多朋友鼓勵他參選，自己考慮了很久，決定以「無黨籍」投入這次選舉，自己相信本次參選會是推動基隆從「藍綠政治」走向「議題政治」的重要契機，面對巨大的在地政治家族，我們都知道這會是一場很不容易的挑戰。
據了解，王醒之為前民進黨祕書長、前立委王拓之子，曾在2018年以無黨身分當選基隆市議員，2022年放棄連任，交棒給目前暖暖區的議員陳冠羽。王醒之長期關注社會運動，他為了守護基隆環境，成立「守護外木山行動小組」，並擔任基隆護海公投領銜提案人，力阻台電協和電廠第四接收站興建案。
綜觀2024年基隆立委選舉，國民黨提名市議員林沛祥參選，民進黨目前由市議員鄭文婷出馬，雖然民眾黨尚未決定由誰來參選，不過二度參選基隆市長失利的謝立功，積極爭取機會，目前王醒之將以無黨籍投入選戰，讓基隆立委選舉恐成為「4腳督」，再添變數。