精疲力盡！失業率高、就業緩慢、職場環境差　中國「全職兒女」增

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29歲的朱莉表示，她在今年4月辭去了北京遊戲開發人員的工作，現在每天都待在家裡，幫父母洗碗、做飯及打掃，想從之前每天工作16小時的壓力中喘口氣，直言當時自己活像「行屍走肉」。不過在休息幾個月後，朱莉發現要重返職場大不易，履歷發出去40多封，卻只接到2次面試電話：「辭職前工作就已經很難找了，辭職後更難了。」
27歲的陳姓女子也透露，她今年稍早辭去了房地產工作，因為她感到越來越精疲力盡，得到的回報也被嚴重低估：「感覺付完房租後幾乎什麼都沒有剩下。」她回老家與父母住在一起，過著宛如退休般的生活，但有時也會感到焦慮，一方面是希望能多享受閒暇時光，另一方面又擔心時間太久會成為啃老族。
32歲、最近剛從騰訊離職的鄭姓男子也說，每天必須在工作時間之外，回覆近7000條工作相關短訊，形同變相加班，也沒有加班費，雖然知道這就是中國的職場通病，但由於工作壓力導致他患上了嚴重的皮膚病，最終不得不辭職。後來他雖然找到了更好的工作，但周圍的人遠沒有他那麼幸運，許多人還面臨著所謂的「35歲詛咒」，即雇主不太願意僱用35歲以上的員工，而是更喜歡「便宜」的年輕人。
同樣絕望的情緒也在中國的大學生中蔓延，有人甚至故意讓考試不及格來延畢，儘管中國政府很清楚有這些問題，但一直試圖淡化處理，除了要求年輕人更勤奮、更肯吃苦以外，還會玩文字遊戲，將青年失業問題說成只是「緩慢就業」。
不少中國年輕人都對政府的態度嗤之以鼻，對政府拒絕承認失業率高一事感到驚訝，還有人表示諷刺：「中國文字是如此博大精深，我們很明顯就是失業了，但官員發明了緩慢就業這個詞。慢到什麼程度？幾個月還是幾年」、「用這個詞是把責任推到了年輕人身上」、「照這樣說，1920年代末美國大蕭條時期的就業率應該是100%，因為大多數人都處於緩慢就業狀態，這可真是解決全球性問題的好方法。」