MLB／大谷翔平轟破美聯單季62轟紀錄？ 看這張圖就知道
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊二刀流球星大谷翔平，在今年球季已經轟出34發全壘打。值得一提的是，大谷翔平與去年贏得美聯MVP的「法官」Aaron Judge的打擊數據神奇地相似，甚至很有機會打破「法官」美聯單季最多62轟紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
Aaron Judge在2022年的賽季中創造了歷史，以單季62轟締造美聯單季全壘打紀錄，並贏得了美聯MVP殊榮。然而，由於他今年因傷所困，在傷兵名單上待了相當長的時間，故Aaron Judge已經確定是無緣爭取美聯MVP連莊。
反觀，大谷翔平本季繳出的打擊成績，與去年Aaron Judge有著驚人的相似之處。大聯盟官方推特上發布一張比較大谷與Judge在賽季前94場的表現，其中兩人都敲出34轟，同樣貢獻73分打點，不過大谷整體表現略勝一籌，在打擊三圍方面以.301/.386/.665優於Judge的.282/.366/.619。
只要大谷翔平維持火燙的手感的確相當有機會追平，甚至是超越Aaron Judge的美聯單季最多全壘打紀錄，而大谷也承認他一直以超越62轟為目標，「當然，我想要打破美聯單季全壘打紀錄，但在達成這項成就之前，我需要保持身體健康，這才是重點。」