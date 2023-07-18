「柯侯是居住不正義製造者！」民進黨：帶頭助漲雙北房價與租金

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「柯侯是居住不正義的始作俑者！」卓冠廷指出，雙北房價居高不下，要選總統的柯文哲、侯友宜責任逃不掉、值得全民檢視，反觀蔡政府這幾年來，負責推動居住正義，包含住宅法修正、完備社宅體系、抑制房價炒作、落實歸戶囤房稅等，而新北竟然是六都沒有囤房稅的直轄市，且新建餘屋數量也是六都第一，「侯市長沒資格喊居住正義，嘴巴說一套做一套，對不起北台灣生活的年輕人！」
李坤城指出，新北市議會中國民黨是多數黨，若侯友宜有心要通過囤屋稅，在去年議會審查時就能說是優先法案，新北因沒有通過囤屋稅，因此稅率在最低的1.5%，「為何新北不做？」此外，據2022年上半年度所統計的空屋數，新北新建餘屋16272戶，是六都最高，再看到2018年縣市長選舉，營建開發相關事業捐贈政治獻金給侯友宜，其中50萬以上捐款，就高達21筆合計約1800萬，「好奇侯友宜和建商的厚友誼關係，是否就是導致相關的住宅政策總是慢半拍的原因？」
陳賢蔚則說，柯文哲2019年曾宣布，居住正義2.0的四大終極目標之一，就是社會住宅要達5萬戶，但仔細盤點8年任期只蓋12559件，達成率只有25.12%，嚴重跳票；他說，柯稱要以租金補貼的方式補貼房客，任內卻是將社宅租金提高了25%，反而帶頭增加租客的租金壓力，柯不僅跳票，更本末倒置，應當減輕民眾負擔的社會住宅當成賺錢的途徑
簡舒培批評，柯文哲被質疑居住不正義，其競辦發言人就只會跳針式的回應說，「不管怎麼轉移焦點模糊焦點，柯文哲任內蓋最多社宅是事實」，但事實是，柯文哲任內蓋的社宅狀況百出，從行善社會住宅、新奇岩社會住宅、小彎社會住宅、木柵社會住宅、東明社會住宅、明倫社會住宅、興隆D2及E社會住宅等，可說是劣跡斑斑，柯文哲才是台北市居住不正義的製造者。