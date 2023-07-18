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「柯侯是居住不正義製造者！」民進黨：帶頭助漲雙北房價與租金

▲卓冠廷等人今召開「揭穿柯侯居住正義假面具」。（圖／記者陳佩君攝，2023.07.18）
▲卓冠廷等人今召開「揭穿柯侯居住正義假面具」。（圖／記者陳佩君攝，2023.07.18）

記者陳佩君／台北報導

針對民眾眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜高喊居住正義、批評政府社會住宅政策一事，民進黨今（17）日批評，柯侯沒資格喊居住正義，檢視任內施政作為，除了無心推動相關配套措施，更是帶頭助漲雙北房價與租金壓力、與建商財團站在一起。

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由前立委黃國昌、館長陳之漢籌辦的司法改革、居住正義群眾大會，16日在凱道登場，柯文哲、侯友宜現身力挺，高喊居住正義，對此，民進黨昨天召開「揭穿柯侯居住正義假面具！」，今天再度召開第二場記者會，包含發言人卓冠廷、立委參選人李坤城、台北市議員簡舒培、陳賢蔚出席。

「柯侯是居住不正義的始作俑者！」卓冠廷指出，雙北房價居高不下，要選總統的柯文哲、侯友宜責任逃不掉、值得全民檢視，反觀蔡政府這幾年來，負責推動居住正義，包含住宅法修正、完備社宅體系、抑制房價炒作、落實歸戶囤房稅等，而新北竟然是六都沒有囤房稅的直轄市，且新建餘屋數量也是六都第一，「侯市長沒資格喊居住正義，嘴巴說一套做一套，對不起北台灣生活的年輕人！」

李坤城指出，新北市議會中國民黨是多數黨，若侯友宜有心要通過囤屋稅，在去年議會審查時就能說是優先法案，新北因沒有通過囤屋稅，因此稅率在最低的1.5%，「為何新北不做？」此外，據2022年上半年度所統計的空屋數，新北新建餘屋16272戶，是六都最高，再看到2018年縣市長選舉，營建開發相關事業捐贈政治獻金給侯友宜，其中50萬以上捐款，就高達21筆合計約1800萬，「好奇侯友宜和建商的厚友誼關係，是否就是導致相關的住宅政策總是慢半拍的原因？」

陳賢蔚則說，柯文哲2019年曾宣布，居住正義2.0的四大終極目標之一，就是社會住宅要達5萬戶，但仔細盤點8年任期只蓋12559件，達成率只有25.12%，嚴重跳票；他說，柯稱要以租金補貼的方式補貼房客，任內卻是將社宅租金提高了25%，反而帶頭增加租客的租金壓力，柯不僅跳票，更本末倒置，應當減輕民眾負擔的社會住宅當成賺錢的途徑

簡舒培批評，柯文哲被質疑居住不正義，其競辦發言人就只會跳針式的回應說，「不管怎麼轉移焦點模糊焦點，柯文哲任內蓋最多社宅是事實」，但事實是，柯文哲任內蓋的社宅狀況百出，從行善社會住宅、新奇岩社會住宅、小彎社會住宅、木柵社會住宅、東明社會住宅、明倫社會住宅、興隆D2及E社會住宅等，可說是劣跡斑斑，柯文哲才是台北市居住不正義的製造者。
 

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