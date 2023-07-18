天氣預報／杜蘇芮颱風今明生成！強度更勝泰利颱風 對台影響曝光
泰利颱風逐漸遠離台灣，雖對台灣沒有直接影響，不過其所屬的大低壓帶仍為台灣帶來不穩定環境及水氣，今（18）日午後西半部地區及各地山區還是可能有旺盛的熱對流雲系發展，要留意局部大雷雨。接下來要留意的是，強度預估勝過泰利颱風的杜蘇芮颱風，最快將在今明兩天生成，並繼續增強至中度以上，若路徑偏北通過巴士海峽，台灣不排除有機會發布海上警報。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局指出，今（18）日低壓帶影響，台灣東南部、南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；中部以北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。
高溫方面，各地仍高溫悶熱，普遍落在32度到35度，尤其在基隆市、臺北市、臺東地區、中南部近山區及花蓮縱谷有局部36度高溫發生的機率，請多補充水分並注意防曬。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」表示，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，由於高海溫、弱風切，兩模式皆模擬明、後天有機率成颱，且將繼續增強至中度以上，比「泰利」強很多。但目前模擬仍具「不確定性」，是否會登陸台灣、發布警報，仍應耐心觀察模式調整。
天氣風險預報指出，菲律賓東方海面有低壓擾動正在發展，預估近兩日就將發展為熱帶性低氣壓，後續也可能進一步增強為今年第五號颱風杜蘇芮，移動路徑方面受太平洋高壓引導，將往北轉西北至偏西接近通過菲律賓呂宋島後進入南海。
至於西行路徑會多接近台灣，還需要幾天的時間追蹤觀察，如果偏北通過巴士海峽，不排除有海上颱風警報的機會，即便路徑偏南，以其未來可能發展的強度及大小，對於臺灣東南部海域、巴士海峽以及臺灣海峽南部，從週日開始陸續會有不小的影響。