寒沐礁溪暑期「首創水上舞台」樂團演出　最美無邊際泳池吃下午茶

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礁溪寒沐酒店提到，此次「2023玩潮樂沐夏日池畔派對」推出首創泳池水上舞台樂團演出，媲美音樂祭黃金陣容。日期分別於7月份的21日、22日、28日、29日及8月份的4日、5日、11日、12日、18日、19日、25日、26日，蔓延整個暑假，晚間6點半至9點半，邀請台灣新生代樂團及歌手，包含沒有才能、靈魂沙發、淺堤、粗大BAND、石博勝、溫蒂漫步、BOLLY阮禾茜、Theseus 忒修斯、SADOG等，熱浪接唱輪番演出。活動現場將提供紅酒、白酒、生啤酒、特製調酒美的冒泡和WAVE與軟性飲料無限暢飲，以及主廚現場料理多種派對美食，如台式風味的烤香腸、香料色子牛與烤蔬菜串，最後還有玩水必備清涼解渴的現剖椰子。
每位參加者享有派對當日現場抽獎活動資格，獎項包含：台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒居酒店或礁溪寒沐酒店住宿券及餐飲抵用券，夏日玩水必備全境防水瞬扣包。以及，派對終極場好禮加碼抽獎券，精彩大獎有Gogoro Eeyo 1極輕量智慧電動單車、台北沖繩單人來回機票等。
位在高雄承億酒店24樓的的高空透明無邊際泳池，有「全台最美無邊際泳池」封號，旅客在泳池玩水嬉鬧的同時彷彿置身在高雄高空中飛翔，傍晚時分更有絕美日落美景。吸引不少旅客為了此泳池而專程入住飯店，現在想親眼目睹池畔美景，除了住房之外也可以選擇來此吃下午茶。
池畔旁的酒吧RAR BAR現推出池畔下午茶，加上創意調酒與晚餐，每週六晚上的現場更有駐唱活動。RAR BAR的雙人下午茶提供時段為14:30~17:00，以三層式的下午茶塔搭配二杯飲品，餐食內容包含各式鹹甜食例如牛肉蕃茄莎莎泡芙、洋蔥燻雞可頌、乳酪燻鮭捲、馬卡龍、瑪德蓮等。雙人下午茶塔售價880+10%元。
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