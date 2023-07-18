新加坡議長爆婚外情 不甩李顯龍多次勸阻、與同黨女議員熱戀
新加坡國會議長陳川仁（Tan Chuan-Jin）在17日與同黨女議員鍾麗慧（Cheng Li Hui）一起辭職並退黨，新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）在記者會上表示，兩人有不正當男女關係，因此要求兩人辭職退黨，陳川仁承認自己的行為有疏失，因此離開政壇回歸家庭。
國際中心賴正琳／綜合報導
除了爆出婚外情外，陳川仁前陣子更出現政治醜聞。新加坡反對黨工人黨議員林志蔚（Jamus Lim）4月17日在國會發言，內容針對低收入戶族群給予更多協助的20分鐘論述，林志蔚一下台後，陳川仁在要請下一位議員發言前的短暫空檔，疑似忘記關麥克風，被錄到陳川仁低聲說：「他媽的民粹主義者」（fucking populist）。這段影片被網友剪輯並在7月初突然被上傳到youtube頻道，引發網友熱議。
由於議題持續發酵，陳川仁11日於臉書發文表示忘記當時情況，對議員林志蔚道歉。這起風波尚未平息，又爆出跟人民行動黨女議員外遇。李顯龍在記者會上指出，2020年第一次發現他們的婚外情，曾勸阻兩人停止這段關係，隨後陸續勸說多次，最後一次勸說是在今年2月，雖然兩人多次承諾會分手，不過李顯龍發現兩人私下的關係仍持續至今，為了維護人民行動黨多年以來堅持的高標準的禮節和個人行為，兩人必須辭職。
據悉，陳川仁今年54歲，已婚育有兩子，他在辭職信中表示，自己讓家人失望，他在個人行為方面做的不夠好，必須負起責任。他坦言，需要空間解決問題，和妻子討論過後，決定離開政治，全心投入到家庭中。