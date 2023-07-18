溫網／喬帥爆怒「砸爛球拍」 失控代價是被罰25萬台幣
2023溫布頓網球公開賽36歲的塞爾維亞老將Novak Djokovic，在男單決賽中，遭到西班牙年輕球王Carlos Alcaraz奇蹟般似的扳倒，無緣生涯第24個大滿貫以及溫網5連霸。Novak Djokovic在比賽來到決勝盤時，場面突然失控，Novak Djokovic怒摔球拍，甚至將網柱砸歪。Novak Djokovic此舉輸的可能不只是比賽，面子和人品在那瞬間通通喪失。
實習記者練宗翰/綜合報導
據英國媒體報導，Novak Djokovic不只是要面對來勢洶洶的Carlos Alcaraz，場邊的1.5萬的觀眾也是Novak Djokovic需要去面對的。由於有許多比較激進的觀眾，會在Novak Djokovic失分或者失誤時大肆歡呼，這讓Novak Djokovic在情緒上面臨很大的考驗。
當比賽來到決勝盤的第3局時，Novak Djokovic再也控制不住情緒，本就比分失利的他，加上球迷的鼓譟，Novak Djokovic直接將自己的球拍摔爛，還把球網柱砸彎，Novak Djokovic遭到主審的嚴厲警告，還將面臨6117英鎊（約台幣24.8萬）的大會罰款。
Novak Djokovic身負著要奪得第24座大滿貫的夢想，以及5連霸創舉的壓力，所以當Novak Djokovic在比分上遭到Carlos Alcaraz後來居上時，情緒上已經有很大的變化，加上觀眾的鼓譟雪上加霜，才導致Novak Djokovic完全失控。
儘管Novak Djokovic上一次在溫網輸球已經是在2013年，但這一次輸球，不僅僅是5連霸夢碎，還有自己的面子以及人品，可以說是人財兩失。