今起消暑開喝！7-11拿鐵35元、美式28元可寄杯 手搖飲也買1送1
提神必備的超商咖啡優惠來了！7-11即起至7月25日前，APP推出咖啡買5送2優惠組合，有大杯卡布奇諾、美式、拿鐵、咖啡珍珠歐蕾、精品水果冰磚美式、優格好多／珍珠椰果，搭配自帶杯折扣5元，平均單杯美式只要28元、拿鐵35元開喝，且可寄杯、換冷熱。同時，「好一點熟醇紅茶」手搖飲，即起至21日前，只要姓名或社群帳號名稱中有「麗、絲」包括同音字其中一字者，可享紅茶買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11即起至7月25日前，APP「Lucky 7」活動開跑，指定大杯咖啡、飲品買5送2，可寄杯、冷熱互換，兌換期間至2023年7月25日。
🟡大杯美式買5送2，售價225元，現省90元
🟡大杯拿鐵買5送2，售價275元，現省110元
🟡大杯卡布奇諾買5送2，售價275元，現省110元
🟡大杯咖啡珍珠歐蕾買5送2，售價375元，現省110元
🟡優格好多／珍珠椰果買5送2，售價300元，現省120元
🟡精品小農水果冰磚買5送2，售價600元，現省240元
同時，手搖飲店「好一點熟醇紅茶」七月推出具有荔枝香氣的「麗絲紅茶」，即起至7月21日推出尋找「麗、絲」限時活動，只要真實姓名或社群帳號名稱中有「麗、絲」包括同音字其中一字者，可享麗絲紅茶（L）買1送1，趕快想想自己或親友的名字有沒有跟「麗、絲」的同音字，一起揪團撿好康！