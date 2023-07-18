服務業缺工！商總籲進用移工、填補短缺　行政院仍暫不引進

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在金融財稅方面，許舒博建議財政部調整「營利事業所得稅查核準則」第88條規範一般營利事業列支職工每人每月伙食費的限額，從新台幣2400元提高至3600元整。對此，財政部給予正面回應，表示伙食費調整將納入未來修法的參考。
針對當前全球最關注的產業課題「淨零減排」，目前政府以大企業及環保署所列管的「排碳大戶」為主要輔導減碳對象，但服務業也感受來自國際間、品牌客戶或供應商、消費者的減碳需求。
許舒博呼籲政府要加大對服務業淨零排放的支持力度，與商總共同建立服務業的碳盤查輔導機制，全面提升服務業的綠色競爭力。環保署表示，將與經濟部配合編列更多預算與挹注資源，協助服務業轉型做好淨零減碳。
此外，「服務業缺工議題」成會中關注焦點之一，許舒博與現場多位公會理事長共同發聲，包含宅配物流業、機車、清潔工程、化學品儲槽業等行業，建議政府應逐步開放本國勞工缺乏從事意願的服務業職務別，進用移工，填補服務業人力短缺的缺口。
行政院副院長鄭文燦回應，今年的確遇到缺工的大浪潮，政府也逐步開放各項產業聘用外籍移工，包括農業、營造業等。但因服務業為國人的就業主要市場，勞動部應審慎評估是否合適開放外籍移工，並邀請缺工的行業別共同研商進用外籍移工議題。鄭文燦副院長表示，目前勞動部今年5月剛推動「疫後改善缺工擴大就業方案」上路，建議等方案上路一年後，政府將會務實來檢討服務業運用外籍移工的問題。