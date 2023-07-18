柯文哲批716罵黃國昌「夠白目」！王婉諭：別大街造謠、小巷下架

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王婉諭建議柯文哲可以到她臉書，看完整的演講影片跟講稿，如果柯很忙，她也願意再說一次，「白色跟黑色的距離，並沒有比綠色、藍色遠到哪裡去，我說的，就是要競選總統的柯文哲。他跟在農地上違法堆置砂石、開採砂石，甚至佔用國有地的鍾東錦站在一起，他跟早年涉嫌職棒簽賭、盜採砂石，佔用國有地蓋違建的顏清標家族站在一起。」
王婉諭指出，她從頭到尾就是點名柯文哲政治上的盟友，鍾東錦跟顏清標家族，批判柯文哲跟黑金站在一起，牽起黑金的手。「你是不敢面對，還是裝做沒聽見？」
王婉諭舉例說，民眾黨社會力主任陳亞麟，出席黑道幫派「飛鷹幫」餐會，坐在主桌，柯的競選辦公室竟然大言不慚，說「中華飛鷹愛心關懷協會」是公益社團，不該扭曲成黑幫？她批評，「中華飛鷹愛心關懷協會」的代表人，就是飛鷹幫幫主陳重吉。
王婉諭也指出，民眾黨的議員，充斥著暴力犯罪的前科犯。民眾黨花蓮縣議員傅國淵，傷害前科，拿球棒把人打傷。民眾黨雲林縣議員陳乙辰，涉入暴力討債，犯下恐嚇罪。民眾黨才成立4年，就與黑金、暴力為伍，「這算什麼第三勢力，算什麼超越藍綠？」
王婉諭奉勸柯文哲，不要為了轉移跟鍾東錦、跟顏清標家族為伍的事實，用移花接木的手法，把她批判他們佔用國有地、蓋違建這件事，張冠李戴到黃國昌頭上，這是非常不道德的。針對這篇專訪爭議新聞，已經悄悄下架，王婉諭回應說，「請柯文哲不要大街造謠，小街下架，好好面對自己說出去的每一句話。」
柯文哲今日上午參加完廣播節目後受訪時解釋，他那天在後台聽到王婉諭一直被噓，旁邊的人講說「這是黃國昌的場子，她（王婉諭）開什麼地圖炮」，他便以為王婉諭是在罵黃國昌，這是認知錯誤。