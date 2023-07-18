控Kolas不倫！隨扈正宮今開記者要賴清德主持公道 壓力大突喊卡
前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）於去年花蓮縣長競選期間，被指控與已婚李姓隨扈發生不倫戀，國民黨立委王鴻薇今（18）日本預計攜原配周小姐北上召開記者會，不過上午卻臨時喊卡。對此，王鴻薇稍早說明，經律師轉述，周小姐因壓力太大，難以面對媒體取消，但焦慮與憤怒仍存在。他也提到，今記者會原訴求Kolas道歉與賠償，但Kolas迄今卻都沒有道歉。
記者翁子竣／台北報導
李姓隨扈的元配周小姐及其律師，原預計今早與王鴻薇一同召開「Kolas壞人家庭 ，賴清德出來主持公道！」記者會。據轉述，周小姐近日承受各方壓力要求撤告，由於壓力過大才臨時決定取消。
王鴻薇今則出面說明，周小姐今本要隨律師到立院開記者會，但他今突然接到律師通知，因周小姐壓力實在太大，所以臨時取消記者會，不過律師仍有依約到他辦公室，兩人也稍微聊了一下周小姐近況。
王鴻薇指出，據律師轉述，周小姐一直很生氣，事發後甚至在臉書上發文，希望總統蔡英文、副總統賴清德應幫忙主持公道，但Kolas到現在為止沒有任何道歉的意思。
王鴻薇強調，周小姐今天開記者會的訴求，是希望Kolas道歉與賠償，但到現在為止只接到來自家庭、族人與先生，給其陸續傳出的一些話，讓他覺得壓力非常大，但到昨天壓力實在太大，臨時跟律師說現在狀況很難面對媒體，所以記者會臨時取消且非常沮喪。
王鴻薇指出，過程中收到Kolas訊息盼他撤告，周小姐擔心是否會影響到先生的工作，李姓隨扈原是所長現被撤離，因此幾經糾纏之下，決定不面對媒體，但現在焦慮與憤怒仍存在。