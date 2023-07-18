藍批陳其邁放台積電消息為選舉？林智鴻：不應淪為鬥爭工具

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針對國民黨議員批評高雄市長陳其邁為選舉釋放台積電設廠消息，民進黨議員林智鴻則批，正當高市府上下一心、戮力招商，對外說明也始終尊重廠商意願，從未逾矩，但國民黨卻始終如一，唱衰到底，將高雄發展方向當作政治鬥爭的工具。
林智鴻更指出，國民黨有議員去年用廠商名稱諷刺高雄「台積水」，而去年拿「台積電來不來」叫陳其邁下台的另位國民黨議員更已黯然落選，希望她們都能引以為戒，不要再與主流高雄民意作對。
林智鴻表示，面對台積電招商，陳其邁態度非常清楚，即「以台積電說明為主」，且明確表達「廠商有需要我們盡力配合」。但每到台積電法說會前，就有諸多流言蜚語出籠，即今年4月「台積電是空包彈」、「東風（台積電）不來」、「市長跳票」，這些話還歷歷在耳，今年台積電第二季法說會前夕，各種唱衰高雄的暗黑勢力再度如法炮製，但這次不敢再說台積電不來，反倒開始責怪台積電變更製程，怪市府亂放話等。
林智鴻指出，這些「怪東怪西、見笑轉生氣」的中傷言論，就是看準台積電一貫的低調務實作風，也是吃定該公司在法說會前的緘默期間，不能多做回應，更只是為了看高市府笑話，盼製造口水以求政治利益。
林智鴻認為，陳其邁兩年內替高雄招商破5000億，促參達千億，營利事業銷售額破6兆等成績，足以證明其所帶領的高市府不畏流言蜚語，默默為高雄打拚的努力和穩健作風，才是台積電擴產投資最需要的行政協力者，過去在議事廳不論議員怎麼逼問，陳其邁從未對台積電有過任何逾越分際的評論，所謂「為選舉放消息」實為憑空杜撰的抹黑辭令。