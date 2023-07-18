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嗆台灣搶走美國晶片生意　川普：早該阻止他們

▲美國前總統川普日前接受美國媒體專訪時，婉拒表明若贏得2024年大選是否會捍衛台灣，但直指台灣「搶走美國晶片生意」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普日前接受美國媒體專訪時，婉拒表明若贏得2024年大選是否會捍衛台灣，但直指台灣「搶走美國晶片生意」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國前總統川普日前接受美國媒體專訪時，婉拒表明若贏得2024年大選是否會捍衛台灣，但直指台灣「搶走美國晶片生意」，說美方「早該阻止他們」，應該向台灣「徵收關稅」。

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根據美國福斯新聞（Fox News）昨天播出的預錄專訪，被問到美國是否應該保護台灣，即使這代表美國必須和中國發生衝突。對此，川普表示，他不想讓別人知道自己想法，「如果我處於總統的位置，回答這個問題，會讓我處於談判劣勢」。

但他話鋒一轉，說台灣「確實帶走了美國所有的晶片生意」，說美國「過去製造自己的晶片，如今90%的晶片都是台灣做的」；主持人補充是90%的「先進高階晶片」，並問說：「如果中國拿下台灣，世界是開是關就在他們股掌之上，不是嗎？」川普點頭說，「如果中國拿下台灣，他們可能讓世界…關機」，並連說了兩次「有這個可能」。

不過他強調，「台灣很聰明」，說：「他們把我們生意都搶走了，我們應該阻止他們、向他們課稅、向他們徵收關稅。」

針對川普這番話，美國智庫外交關係協會（CFR）名譽會長哈斯（Richard Haass）今天告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）說，川普前半段發言與美國對台的「戰略模糊」政策一致，但後半「完全」不符合美國政策。

哈斯說：「把台灣形容為美國經濟對手？一，這是錯誤的，二，這會讓外界質疑我們捍衛台灣的意願。」

他警告不能低估不協助防衛台灣的後果，「不僅僅關係著經濟層面，也關係著戰略層面」，他表示，日本、南韓等的亞洲盟友都仰賴美國準備為台灣做出哪些行動。

哈斯表示，套句川普自己的話，如果不想讓中國處於有能力讓世界經濟「關機」的位置，那美國就必須嚇阻中國、說服中國國家主席習近平說，他所有奪取台灣的夢想和志向，代價和風險都會過大。

他說，美方必須讓外界毫不懷疑「我們必將協助台灣，並將加強這麼做的能力」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120718

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