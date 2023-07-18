力挺中小企業創新！中信銀行獲金管會5項大獎　為民營銀行之冠

中國信託銀行表示，臺灣以資通訊與半導體產業聞名，為支持產業於後疫情時代掌握全球供應鏈重組及ESG（Environmental, Social, Governance）永續轉型的先機，放款策略著重電腦製造業、電子零組件與積體電路製造業，亦發展綠色授信產品，挹注電力供應產業資金，去年放款餘額逾新臺幣2,800億元，整體表現稱霸民營銀行，勇奪「辦理六大核心戰略產業放款」優等銀行。
值得一提的是，中信銀行觀察到後疫情時代數位化服務及資訊安全之重要性，除了致力金融本業數位轉型，亦大力支持數位產業領域企業融資，以提升資訊安全防護力及數位科技競爭力，拿下「辦理六大核心戰略產業放款」之資安卓越產業特別獎及「辦理中小企業放款」之電子商務產業融資特別獎。
此外，為善盡企業社會責任與落實普惠金融，中信銀行擴大中小企業融資服務，今年獲經濟部頒發中小企業信用保證融資業務績優金融機構之「批保卓越獎」及「協助區域發展獎」；透過完整的海外布局，協助臺灣企業走向國際，亦拿下海外信用保證基金「總送保融資金額優等獎」、「COVID-19專案送保優等獎」及「印尼子行分行優等獎」。金管會亦肯定中信銀行長期耕耘全臺及花東地區之中小企業，特別頒發「辦理中小企業放款」甲等銀行及均衡區域發展特別獎。
中信銀行目前已承接經濟部主辦、總額度達新臺幣8,000億元「疫後振興專案貸款」及「低碳智慧納管貸款」兩大專案，導入數位化技術及效率化管理，簡化申請及作業流程，振興中小企業營運，亦將持續配合六大核心戰略產業策略，攜手關鍵企業永續發展。
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