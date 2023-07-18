2024藍白合有譜？柯文哲：拖一兩個月、有時候就水到渠成

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針對吳子嘉爆料跟朱立倫「連上線」，11月20日可能只會有一組出來選總統？柯文哲無奈直呼，「難怪他常常被告，難怪法院跑不完！」他批評吳子嘉講話常常不負責任，柯文哲澄清，自己跟朱立倫見面是一年多前，但雙方幕僚之間是本來就認識，所以多少有聯繫。
主持人詢問「藍白合」、「白藍合」有可能嗎？柯文哲說，這是轉型期的問題，以前台灣是藍綠板塊，現在出現新板塊是白，現在是三國演藝狀態。
柯文哲進一步表示，跟國民黨合作就是某些區域不提人，並直言若是民眾黨提人，國民黨那邊就會掛掉，100%就會輸，那這樣五五波的區，民眾黨是否要提人就會有壓力，正因為有不少區是這樣的情況，最近真的也有不少人跑來拜託他，若是在那種一定贏或一定輸的區域，那大家就沒壓力，但若是在五五波的區，「我一丟人下去，國民黨就掛了」。
柯文哲進一步提到，「拖一、兩個月，有時候就水到渠成。」他也提到，自己常講「天才的火花可以到處閃現，可是要燒起來要有環境」，機會到處會跑出來，能不能成功要看環境，不過現在環境混沌，因為政治只有基層沒有高層，高層要被基層民意推動。
當王淺秋追問，所以是民意促成在野大合作？柯文哲說，台灣政治流動性太快，政治學上有鐘擺效應，全世界面對極端氣候，但台灣是面對極端政治，暴風雨來得快，政黨輪替每隔兩年一次，政治結構不穩定，這是國家危機，導致台灣很難做長期計畫。