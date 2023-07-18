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侯友宜喊「縮短兵役」惹議！邱國正：訓練週期越短戰力強度越不夠

▲ 國防部長邱國正今（18日）直言，「訓練週期越短，戰力強度越不夠」，大家都已經知道答案了。（圖／新頭殼）
▲ 國防部長邱國正今（18日）直言，「訓練週期越短，戰力強度越不夠」，大家都已經知道答案了。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出在兩岸和平的前提下，將義務役役期1年再恢復成4個月，引發討論。美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，台灣縮短兵役恐對美國及全球支持台灣的人釋出錯誤訊號，讓外界質疑台灣民眾自我防衛決心。國防部長邱國正今（18日）直言，「訓練週期越短，戰力強度越不夠」，大家都已經知道答案了。

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立法院上午邀請行政院長陳建仁進行「性騷擾防治相關事宜」專案報告及備詢，邱國正抵達立院後，接受媒體聯訪，對於空軍明年編預買國家先進防空系統（NASAMS），邱國正證實，的確有在案，因為建軍工作都要按照敵情、現況，且有需要的話，從俄烏戰爭也看到武器的確各方面不錯，至於期程到目前還沒得到正式通知說已經同意或如何，但工作進行中。

記者提問，據美國媒體報導，美國官員指近期正與我國接洽，商議回購上月份除役的鷹式（HAWK）防空飛彈，並用以援助烏克蘭？邱國正回應，因為鷹式飛彈已有期程要逐年汰除，換成天弓飛彈，目前還有一部分銷毀工作由中科院負責，並沒講好要轉賣給哪個單位、國家等，軍品畢竟是個很敏感的東西，「我們不會擅作這種主張」。

現場媒體追問，侯友宜先前拋出縮短成4個月兵役惹議，美國前國防部長艾斯培認為，恐對世界發出錯誤訊號？邱國正回應，事實上，當初為了延長役期，大家也知道經過一番討論，他身為國軍部隊的主觀立場要看問題的話，大家也講了，「訓練週期越短，戰力強度越不夠」，這大家已經知道答案了。

邱國正提到，當初役期改成4個月，大家也很清楚有一段背景，我們不在這裡討論，能夠恢復到一年，主要原因在哪？他也跟大家報告過，因為修改為1年不會經過很冗長討論，遙遙無期，這是當初我們提出建議的，也被採納、準備當中，他也一再強調，「凡事豫則立，不豫則廢」，現在已規劃好明年1月開始1年役期的兵源要進來，對駐用、訓場、裝備等都在準備當中，且目前進度一切正常，請大家了解狀況。

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