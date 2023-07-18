中央社宅直接發包金額已破1747億！林右昌：未來每年衝1.5萬戶
內政部長林右昌今(18)日表示，蔡英文政府從106年開始興辦社宅，第一階段是由中央協助、地方主辦，到109年起的第二階段，由於地方政府人力與資金缺乏，成果相當有限，因此改由中央成立的國家住都中心，開始大量直接興辦。內政部未來每年將力拚1萬5000戶以上的社宅，加速提供滿足人民的需求。
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根據營建署統計，截至今年7月17日，住都中心在全國共完成發包88處，達3萬4897戶社會住宅 ，總發包金額超過1747億元，未來將陸續於2025至2027年完工。此外，內政部也積極透過各種政策手段儲備社宅土地，未來每年將力拼1萬5000戶以上的社宅，加速提供滿足人民的需求。
林右昌指出，中央在短短3年的時間內，就讓全國社宅推動速度達到歷史新高，這是靠許多同仁的努力，還有中央地方齊心才達到的成果。至於林右昌在基隆市長任內沒蓋過社宅，遭外界質疑。對此，林右昌今天在立法院受訪時解釋，基隆缺乏土地，非直轄市的資源落差非常大，「在我任內曾在七堵找到一塊土地，完成規劃，去年簽約。」另一塊基地也在七堵，但很很可惜遭現任市長撤銷，每一個地方有不同狀況，新北和台北情況嚴峻，需求最大。
林右昌強調，解決居住問題必須多管齊下，除了社會住宅、實價登錄、包租代管，也持續推動300億租金補貼、165億中產以下房貸支持專案 ，以實質的政策照顧每個族群。再加上行政院在7月6日通過的囤房稅2.0方案 ，針對房屋所有人住家用房屋進行全國總歸戶，以鼓勵房屋釋出，擴大租屋供給，滿足國人不同階段的居住需求。
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