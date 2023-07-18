MLB／大谷翔平轉戰國聯還能奪MVP？ 將是史無前例紀錄
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊「二刀流」大谷翔片，是這個賽季美聯MVP的超級大熱門。據美國媒體《新英格蘭體育網》指出，大聯盟並沒有規定MVP票選的出賽門檻，這讓最近交易傳聞風波不斷的大谷，一旦被交易到國聯，可能只有打兩個月的比賽，還是有機會奪得國聯MVP。
實習記者陳逸/綜合報導
不過，過去大聯盟還曾未有過在季中將球員從美聯交易至國聯後，在國聯奪得MVP的案例。1997年效力於美聯奧克蘭運動家的Mark McGwire，在季中被交易到了國聯聖路易紅雀。Mark McGwire在這單季合計有58支的全壘打，其中有34支是在運動家轟出，是有能力角逐美聯MVP。
儘管在被交易到紅雀後，Mark McGwire還是轟出了24支的全壘打，但最終國聯MVP排名卻只排在了第16名，看來從美聯來到國聯對於Mark McGwire 的MVP投票還是有影響。
然而目前大谷的情況則是前所未聞的，大谷是目前大聯盟官網美聯MVP票選第一名的球員，正常不會有球隊會將自己陣中的MVP交易給別人。但如果大谷真的在七月底被交易出去來到國聯，能夠保持他在天使隊的火熱狀態，再加上大谷風靡全球的名氣，那角逐國聯MVP是有機會的。