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侯友宜參選後首露面！傅崐萁喊團結：整合所有力量　槍口一致對外

▲針對侯友宜選情出現危機，民調支持度不斷下滑，引發國民黨換侯聲浪不斷；傳與侯友宜有心結的傅崐萁今受訪表示，他跟侯友宜有暢通聯繫管道也常聯繫。（圖／記者翁子竣攝，2023.07.18）
▲針對侯友宜選情出現危機，民調支持度不斷下滑，引發國民黨換侯聲浪不斷；傳與侯友宜有心結的傅崐萁今受訪表示，他跟侯友宜有暢通聯繫管道也常聯繫。（圖／記者翁子竣攝，2023.07.18）

記者翁子竣／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜選情陷危機，中央乃至地方屢傳換侯聲浪。對此，早前屢傳與侯友宜不合的國民黨立委傅崐萁今（18）日受訪表示，他跟侯友宜有暢通聯繫管道也常聯繫，對侯即將來花蓮參加活動表達歡迎。他強調，盼整合所有非綠力量下架民進黨，「槍口要一致對外而不是對內。」

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回顧傅崐萁、侯友宜兩人不合恩怨，國民黨今年3月公布「中央選戰策略會報」10人名單，其中曾涉炒股入獄的傅崐萁在列，引侯友宜罕見在臉書發文砲轟，黑金不能復辟。此外，傅日前遭指涉性騷擾，侯受訪則指出，任何政黨、任何人對性騷擾這件事，一定嚴格檢驗自己，調查屬實絕對以高標準來看待，絕不寬貸。

此外，前立法院院長王金平本月5日籌組「團結前進作夥拚 立委侯援會成立大會」，盼替侯友宜拉抬選情，展現藍營大團結。但在國民黨總統初選中，力挺鴻海創辦人郭台銘的傅崐萁卻「有事」缺席。

對於現今換侯聲浪不斷傳出，傅崐萁今受訪指出，對現在國民黨或2024大選，很多人都有表示意見，事實上侯友宜跟他有暢通聯絡管道也常聯繫，最近侯也會到花蓮參加地方活動，「我們表示歡迎也會盛情接待。」

傅崐萁說，對國民黨現在困境，要如何整合各縣市地方藍營，及軍公教原本對國民黨的強力支持者，還有整合非綠包括民眾黨總統參選人柯文哲、前高雄市長韓國瑜與郭台銘，台灣有60%民眾盼下架民進黨，應該怎樣整合才能在2024打勝仗，讓兩岸免於兵兇戰危，並讓台灣得到真正安定。

傅崐萁表示，這不只是最大在野黨應有責任，更是回覆所有民意，一起齊心協力整合所有非綠力量，公平、公開、公正的遊戲規則，讓全民了解集合全民力量下架民進黨，這是共同目標。傅崐萁強調，所有善意的跨出與所有力量整合，他們都表示歡迎，「槍口要一致對外而不是對內」，這才是團結之道。

針對換侯聲浪不斷，國民黨秘書長黃健庭質疑盼換侯的同黨人士，恐成為歷史罪人。傅崐萁回應，這是民主社會，任何聲音都應該允以尊重，且這是全民公眾事務，更是台灣面臨戰爭與和平最關鍵時刻，這時沒有一人之私，要怎樣團結所有力量，才是當務之急。

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