侯友宜參選後首露面！傅崐萁喊團結：整合所有力量　槍口一致對外

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此外，前立法院院長王金平本月5日籌組「團結前進作夥拚 立委侯援會成立大會」，盼替侯友宜拉抬選情，展現藍營大團結。但在國民黨總統初選中，力挺鴻海創辦人郭台銘的傅崐萁卻「有事」缺席。
對於現今換侯聲浪不斷傳出，傅崐萁今受訪指出，對現在國民黨或2024大選，很多人都有表示意見，事實上侯友宜跟他有暢通聯絡管道也常聯繫，最近侯也會到花蓮參加地方活動，「我們表示歡迎也會盛情接待。」
傅崐萁說，對國民黨現在困境，要如何整合各縣市地方藍營，及軍公教原本對國民黨的強力支持者，還有整合非綠包括民眾黨總統參選人柯文哲、前高雄市長韓國瑜與郭台銘，台灣有60%民眾盼下架民進黨，應該怎樣整合才能在2024打勝仗，讓兩岸免於兵兇戰危，並讓台灣得到真正安定。
傅崐萁表示，這不只是最大在野黨應有責任，更是回覆所有民意，一起齊心協力整合所有非綠力量，公平、公開、公正的遊戲規則，讓全民了解集合全民力量下架民進黨，這是共同目標。傅崐萁強調，所有善意的跨出與所有力量整合，他們都表示歡迎，「槍口要一致對外而不是對內」，這才是團結之道。
針對換侯聲浪不斷，國民黨秘書長黃健庭質疑盼換侯的同黨人士，恐成為歷史罪人。傅崐萁回應，這是民主社會，任何聲音都應該允以尊重，且這是全民公眾事務，更是台灣面臨戰爭與和平最關鍵時刻，這時沒有一人之私，要怎樣團結所有力量，才是當務之急。