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又傳提款「慌」！中國經濟步入危險邊緣　香港存戶領錢得過關斬將

▲中國屢傳提款難，分析認為這顯示出中國經濟已步入危險邊緣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國屢傳提款難，分析認為這顯示出中國經濟已步入危險邊緣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國與香港自今年2月中旬恢復通關後，香港民眾紛紛湧入深圳銀行提取存款。不過提款的過程十分「艱辛」，不僅得提前一天預約、現場大排長龍，或保全批准才能入內辦理，整趟過程得花費5小時。近來中國的銀行屢傳交易問題，引起提款「慌」，有分析指出，提個款還得「過關斬將」的情況，顯示出中國經濟已步入危險邊緣。

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根據《自由亞洲電台》報導，自從2月中旬中港疫後通關，香港民眾紛紛前往深圳，除了探親、消費之外，其中有不少人是去銀行排隊解凍戶口以及提款。

《自由亞洲電台》實地前往深圳羅湖發現，即使是平日人潮較少的日子，香港民眾常用的中國銀行、建設銀行和工商銀行都「人頭洶湧」。各個銀行門外還有數名保全看守，附近有警棍、盾牌，又長期擺放至少20多張坐椅，要求客戶必須排隊，不可自行自入。其中，在中國銀行的一間分行外面，還放有公告指出「至少需等候4、5小時」。一名香港民眾A君稱早已「預約提款」，仍被保全要求跟現場客一同排隊。

報導指出，中國銀行目前最新規定，提取20萬元以上人民幣，最晚要提前一天預約。但各家銀行、甚至其各地分行的規定都不同，實際上大部分提取2萬元以上，都要先去櫃檯或打電話預約，在按特定日子親臨提款，且部分銀行每次取款限額僅為10萬元人民幣。

不過記者實測，親自打電話去各個分行預約取款，發現大部分都無法接通，且並非每間銀行都有大額現金提款服務。就算得知取款時間及地點，到銀行後還得先排隊數小時，入內後再被分流等候叫號。不論是普通櫃檯或VIP櫃檯都只有一名員工處理現金交易，輪到提款後，還會被多次詢問提款原因、核對身分證明，並被要求簽收多份文件和輸入多次密碼。這趟「過五關斬六將」的提款過程，整趟花費約5小時。

有存戶透露，為了取回在中國銀行的儲蓄，只好派家中退休老人天天回中國，如同「螞蟻搬家」般每天取2萬元，但還是得乖乖排隊，過程也至少需要1小時。

中國金融學者司令指出，連大型國有銀行都出現提款難的現象，反映出中國經濟已走到資金流動性的危險邊緣。司令表示，中國正試辦在香港用人民幣直接購買港股等政策，讓港人感受到香港正加速「內地化」。與此同時，中國正在出台更多措施，限制港人提款，任何額度都需要上報，程序非常繁瑣，但越繁瑣，中國政府對錢袋子越無解，金融系統越出現流動性危機，反而會越加速市場的恐慌情緒。

事實上，過去一年以來，中國各大銀行「取錢難」、「銀行被凍」、「提早還貸難」多次登上熱搜榜，但中國媒體報導指出，銀行方面聲稱是配合公安部由2020年展開的「斷卡」行動所採取的措施，打擊非法資金流。

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