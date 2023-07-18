《不可能的任務》票房奪冠！阿湯哥奔馳沙漠竟動用「V8渦輪引擎」
「阿湯哥」湯姆克魯斯主演《不可能的任務：致命清算 第一章》，台灣於7月8日搶先全美上映，蟬聯全台雙週票房冠軍，累積票房達到新台幣2.13億元，成為2023年最快破新台幣2億票房的賣座電影；美國於7月12日上映，5天票房破8000萬美金，登上首週票房冠軍，目前全球票房破2.35億美金。另外，阿湯哥騎馬在「利瓦沙漠」拍攝的動作戲，劇組不僅在短短5週打造出「廢棄採礦小鎮」，還運用「V8渦輪引擎」製造沙塵暴效果，畫面驚人。
記者黃雅琪/綜合報導
《不可能的任務：致命清算 第一章》釋出阿布達比的花絮，阿布達比國際機場全新的中場航廈，建築結構以非對稱的方式設計，藉以反映周圍的沙丘，這座機場為劇組提供了前所未有的拍攝自由度。阿湯哥片中好夥伴「班吉鄧恩」（賽門佩吉飾）談到：「這是一場很棒的戲，我和湯姆克魯斯、文雷姆斯各自在機場航廈不同的地方，分別處理3種不同的危機。這場戲真的呈現出這部電影龐大的規模、錯綜複雜的故事以及驚心動魄又好玩有趣的動作場面，而且這只是冰山的一角而已。」
美術指導蓋瑞費里曼和他的工作團隊，短短的5個星期內，就在「利瓦沙漠」搭建一座廢棄採礦小鎮，用來拍攝阿湯哥騎馬跨越沙漠之後，在那座廢棄小鎮找到遭傭兵獵殺的「伊爾莎佛斯特」（蕾貝卡弗格森飾）。
蕾貝卡弗格森說「當我們在電影中看到她的時候，她已經算是叛逃了，而且跑去沙漠中風景優美的廢棄小鎮。我認為她是在那裡等待她的命運降臨，但是伊森絕對不會讓她屈服於她的命運，所以我們在重聚之後就踏上一場驚險的冒險旅程。」
阿湯哥在沙漠中騎馬拍攝追逐戲，他騎著「宙斯」這匹馬在沙漠中奔馳的時候，親自上陣演出所有的特技動作，他和「宙斯」也建立了很深的感情。導演克里斯多福麥奎里很認真地說：「雖然我想宙斯一定覺得牠才是這部電影的主角，牠的配角則是國際巨星湯姆克魯斯。」
導演形容，拍攝一場在沙塵暴之中的動作戲真的是複雜多變、困難重重！這場戲的實景特效由尼爾寇柏德、基斯道森率領的特效團隊打造，他們動用了巨大的V8渦輪引擎和發揮無窮的想像力，打造出這場驚心動魄的動作場面。
執行製片湯米葛倫里表示：「我本來覺得他們發瘋了！但是事後證明他們這麼做是對的；他們把一具噴射引擎架設在一台叉式起重車，也就是堆高機上面，然後用水泥塊固定，這樣噴射引擎才不會飛起來。只要一啟動噴射引擎，就會製造出沙塵暴的效果，而且在大銀幕上面呈現出來的效果真的很棒。」