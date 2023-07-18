Ella《浪姐4》奪冠！高喊「我是S.H.E」催淚 與A-Lin成功組團
港台明星在中國綜藝節目表現突出，繼去年王心凌奪下《乘風破浪》第三季冠軍後，Ella（陳嘉樺）也在《乘風2023》（又稱《浪姐4》）有精彩表現，最後成團之夜錄製當晚，她不負眾望榮獲年度總冠軍，據現場粉絲透露，她開心在舞台上大喊「我是S.H.E的Ella」，充滿團魂的表現，讓追隨20年的粉絲感動不已。
記者江芷稜/綜合報導
Ella女團實力沒話說，初登場就以S.H.E的〈戀人未滿〉被選為第一名，之後選跳〈叮叮噹噹〉舞姿俏皮可愛，她能唱能跳又是團裡暖心的姐姐，經常以正能量開導其他成員，兼具實力且熱情俏皮的個性，是綜藝節目的收視焦點，粉絲送機時特別送上大蓮花飾品，象徵她的美好個性，讓Ella有點哭笑不得。
她在微博更新參賽影片，包括往返兩岸工作時，不斷在機場拚命練舞的幕後花絮，不管是節目後台還是候機室，都有Ella努力練習的身影，因此這次奪冠並不意外，最後一次返回錄製場地，Ella離情依依，不捨地說：「這裡承載了多少姐姐奮鬥的記憶，這個世界上沒有什麼是永遠的，我們只能珍惜我們能夠遇見的」。而金曲歌后A-Lin、賈靜雯最後順利擠進11人成團名單，為台灣爭光不少。