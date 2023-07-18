美晶片業見拜登政府高層　傳赴中投資打擊面縮小

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路透社報導，美國國務院發言人告訴媒體，國務卿布林肯（Antony Blinken）最近訪問中國後，與晶片公司主管討論產業和供應鏈相關議題。
另據知情人士告訴路透社，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家經濟會議（National Economic Council）主任布蘭納德（Lael Brainard）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）等政府官員，與晶片大廠英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）主管會面。
拜登政府考慮對中國晶片出口實施新一輪限制之際，晶片業迫切希望保護自家在中國利潤。根據美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）數據，去年中國的半導體採購額為1800億美元，占全球 5559億美元總額的1/3以上，是最大單一市場。
國務院發言人米勒（Matthew Miller）在記者會表示，布林肯尋求分享他對這個產業和供應鏈問題的看法，特別是在最近訪問中國後，「布林肯並直接聽取這些公司如何看待供應鏈問題，如何看待在中國開展業務」。
另一知情人士指稱，與政府官員的討論還包括加快發放「晶片法案」（CHIPS Act）中為半導體公司預留的政府資金，並確保美國的政策不會把晶片公司排除在利潤豐厚的中國市場之外。
美國國會去年批准晶片法案中390億美元的半導體製造補貼計畫，現正由商務部長雷蒙多督導執行。晶片法案還創設一項25%的投資減稅獎勵用於建設晶片廠，估計價值240億美元。
消息人士還說，美國政府另關注中國取得最先進的人工智慧晶片情況，並稱華盛頓似乎即將收緊此類晶片運算速度的相關規則，但尚未設定具體門檻。
今天稍早，美國半導體產業協會（SIA）呼籲拜登政府「不要進一步限制」對中國晶片銷售，並敦促政府允許晶片業繼續進入中國市場。
包括政治新聞網Politico在內的多家美媒4月時披露，白宮向業界簡報將推出最新赴中投資管制，內容包含要業者向政府通報對中國科技業的新投資案，以及禁止像微晶片等關鍵領域的生意往來，堪稱對赴中投資祭出空前嚴格限制。
但美國財經媒體今天披露，拜登政府限制對中國投資的計畫將僅側重於尖端技術且只針對新增投資，此外政策還要經過逐層評估與審查，可能要到明年才會生效。
美國財長葉倫（Janet Yellen）今天受訪時表示，拜登政府設計中的對中投資限制不會嚴重損害中國吸引美國投資的能力，相關限制「針對性較窄」，僅側重於「一些部門，特別是半導體、量子計算和人工智慧領域」葉倫的談話可望讓想維繫中國市場的業者與投資者鬆一口氣。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1120718