國民黨性騷案函請北市府處理 勞動局2句話回應：未收到資料
國民黨立委傅崐萁、鄭正鈐遭控涉嫌性騷案，國民黨昨指出兩案當事人各執一詞，也查無實據，經國民黨性騷擾申訴處理委員會內、外聘委員一致認可，依法函請主管機關台北市勞動局處理。台北市勞動局今（）日表示，還未收到國民黨提供相關資料，待收到相關資料後依適用法令作後續處理。
記者邱新博／台北報導
傅崐萁被鏡文學總經理董成瑜爆料，9年前在一場國民黨的餐敘中，被傅未經同意抓住她的手，甚至還突然站起來「抱住她的頭親她」；鄭正鈐則被一名男性記者向黨中央申訴，指其在聚會後握手道別時，趁機摳他手心，具有性暗示的意涵，讓他覺得相當不舒服。
國民黨昨表示，二案歷經國民黨性騒擾申訴處理委員會前後共4次會議與7次訪談相關當事人後作成決議，並依照性別工作平等法以及勞動部2015年9月公告之「民眾遭受性騷擾之申訴案件移送管轄機關標準作業流程」規定，正式去函台北市政府，移請權責單位處理。此次處理獲得國民黨性騷擾申訴處理委員會4位外聘與3位內聘委員一致之認可。
台北市勞動局18日僅以新聞稿、2句話回應：「本局尚未收到該黨所提相關資料，待收到相關資料後依適用法令作後續處理。」