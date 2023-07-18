104發布「民生消費產業人才白皮書」　8大職務月薪超越平均5.8K

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在「薪資篇」顯示，2023年整體六十三個產業職人平均月薪4萬4725元，五大民生消費產業排名落後。其中，批發業平均月薪4萬1162元，排名第40名；其他四大產業平均月薪都不到4萬元，零售業3萬9305元、排名第50，住宿服務業3萬9157元、排名第51名，運動及旅遊休閒服務業3萬8931元、排名第53，餐飲業3萬7484元、排名第60。
按工作地區分布，五大民生消費產業皆以北部職人薪資較高，略比中部及南部高出8%至15%，十年來，北中南薪資差異不大，僅北部零售業平均月薪4萬1299元，北部住宿服務業4萬1280元，近十年來首次達到4萬元。
五大民生消費產業職人平均月薪，2023年比2019年疫情前，五年累計薪資增幅為住宿服務業16.3%、餐飲業13.7%、批發業12.1%、零售業11.4%、運動及旅遊休閒服務業8.6%。
相比同時期的市場均標：整體六十三個產業職人平均月薪增幅12.6%，以及國內基本工資時薪從150元調升至176元，累計升幅17.3%，月薪從2萬3100元調升至2萬6400元，累計升幅14.3%。
104集團策略長吳麗雪指出，五大民生消費產業職人月薪平均增幅並未明顯高於市場均標，加上月薪排名墊後，職人薪資的財富效果有限，若無法擴大調薪幅度、加碼福利誘因、或改善勞動條件，將不利於企業留才搶才。
雖然民生消費業薪資水平落後，但《民生消費產業人才白皮書》揭露8大亮點職務的平均月薪因餐廚技術及專業研發，而超越整體產業薪資。
如零售業（藥局）的藥師，共享營業收益，平均月薪8萬元，高於整體產業平均月薪6.7萬元；運動及旅遊休閒服務業國外業務，受惠於國境解封報復性出國商機，月薪5萬元高於整體4.8萬元，網頁設計師4.9萬元，也比整體平均高2000元。
住宿服務業的中日西式廚師、西點／蛋糕師受惠於觀光旅宿的商機及規模經濟，平均月薪為4.2萬元至4.8萬元，比整體產業相同職務月薪高出4000元至7000元不等；餐飲業食品研發人員，掌握產業關鍵與技術核心，薪水4.2萬元高於整體3.5萬元。
此外《民生消費產業人才白皮書》也關注職務發展潛力，揭露五大強彈職務因知識技術及工程專業，疫後薪資、比疫前成長超過20%，超越整體產業薪資同期增幅，包括零售業顧問人員疫情前後薪資成長29.3%、批發業業務支援工程師29.2%、住宿服務業日式廚師22%、零售業藥師21.8%、運動及旅遊休閒服務業網頁設計師20%，其中日式廚師、藥師、網頁設計師同時攻佔8大亮點職務。
吳麗雪提醒，民生消費產業需求人數最多的前五大職務，如餐飲服務生、餐廚助手、門市／店員／專櫃人員、調酒師／吧台人員、中餐廚師等平均月薪，大多低於整體產業相同職務的月薪，2023年僅住宿服務業中的西餐廚師平均月薪4萬3139元，明顯高於整體產業西餐廚師薪資，近半數大宗職務的薪資都比整體產業相同職務的月薪低1000元至2000元不等。
吳麗雪說，當求職者或職人「利之所趨」，民生消費產業應參考整體市場相同職務的薪資水平，提供合理且具競爭力的薪資吸引並留住人才，避免人才流失，尤其前五大職缺多屬第一線服務人員、或餐廚等關鍵職缺，若人員招募不易、流動率高，勢將影響民生消費產業的日常營運。