月餅界愛馬仕！魚子醬月餅「4顆3750元」超奢華：切開爆醬
香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club自2021年首度推出全球獨創的「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」即造成熱議，去年更締造銷售逾萬盒佳績，今年再度攜手國際知名法籍甜點主廚Gaël Majchrzak共同打造，以頂級巧克力製成外殼餅皮，搭配珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，製作出四款獨樹一格的魚子醬月餅，每盒4入，售價3750元，7月31日前預訂付款，還可享早鳥價每盒3300元，限量僅供應500盒。此外，君品酒店也推出全新「明月共嬋娟」精品級中秋月餅禮盒。每盒售價3980元，含四款經典手工廣式月餅及兩款台灣精選高山烏龍茶。
記者葉盛耀/綜合報導
頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club由擁有「The Caviar Lady魚子醬夫人」美譽之稱的奧克珊娜‧佐根(Oxana Dragun)所創立，2021年正式進軍台灣市場，品牌耕耘短短3年即深受眾多五星級奢華酒店及米其林餐廳青睞。2021年起更與全球知名的法籍甜點主廚Gaël Majchrzak聯手打造時尚獨創的奢華魚子醬月餅，每年推出即造成搶購熱潮，被封為「月餅界的愛馬仕」。
今年，Gaël主廚再度發揮創新巧思，選用珍貴具有獨特清甜爽脆、蘊含堅果香氣並帶有橄欖綠及棕色色澤的黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，且不惜成本每顆月餅皆使用多達6克的頂級魚子醬，再分別搭配法國松露黑巧克力、馬達加斯加香草、義大利草莓及奶油乳酪共4種口味製成的內餡。每盒4入，售價3,750元。7月31日前預訂付款，還可享早鳥優惠88折，每盒3,300元，限量僅供應500盒，採線上預購。
至於旗下有米其林三星餐廳「頤宮」的君品酒店，比照往年同樣推出全新精品級中秋月餅禮盒，「明月共嬋娟」主題靈感取自宋代文學家蘇軾的知名詞作《水調歌頭．明月幾時有》，以「鏡面的水紋‧倒映的明月」主題巧思設計，採東方美學中象徵富貴的紅色與金色為主色，外盒選用紅色絲光棉包覆，盛裝4款經典手工廣式月餅。口味兼具傳統與創新，包含「棗泥蛋黃」、「伍仁金腿」、「東方美人」及「芒果」各一入。
其中的「棗泥蛋黃」廣式月餅特選黑棗遵循完美比例製作成棗泥，以慢火熬煮出天然香氣。再將香甜的棗泥、綿密滑潤的白豆沙混合，最後放入鹹蛋黃，入口鹹甜交融，經典不敗口味令人回味再三。禮盒內還有兩款台灣精選高山烏龍茶「奇萊山青心烏龍茶」和「白桃烏龍茶包」，並有另有兩款和風紅色漆器盒。「明月共嬋娟」月餅禮盒售價3,980元，同樣也是破3千元的頂級月餅禮盒，即日起開放預購。