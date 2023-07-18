彰2選區民調出爐！挑戰綠委黃秀芳 楊曜聰披藍袍仍埋變數
國民黨彰化縣第2選區立委初選兩人登記，縣黨部主委謝衣鳳今宣佈，牙醫診所院長楊曜聰領先全民國防教育學會理事長葉論昶，可望代表國民黨出征。唯擁郭色彩鮮明的温宗諭（前彰化市長温國銘長子）聲勢浩大，最後卻未辦理黨內登記，這場選舉是否演變成藍軍蕭牆之亂，引起地方政壇密切注意。
記者顏幸如／彰化報導
國民黨在彰化縣4個立委選區人選，僅剩第2選區尚未定案。現任立委為民進黨黃秀芳，黃秀芳雖挑戰縣長大位失敗，但實力不容小覷，上星期國民黨有楊曜聰、葉論昶完成參選登記，經協調後進行全民調作業。本身也是第3選區提名人的縣黨部主委謝衣鳳，今（18）日上午宣佈民調結果，楊曜聰以70.325%領先葉論昶的29.675%，在初選結果中勝出。
擁有博士學位的楊曜聰，是彰化市一家牙醫診所負責人，他表示自己感受到人民痛苦、青年不安與發展的受限，認為政府社會安全網應該更健全、更有保障，因此秉持上醫醫國的精神投入政壇。
早在初選之前，楊曜聰與前彰化市長溫國銘之子温宗諭，已在彰化、花壇、芬園街頭大打看板戰，但擁郭色彩鮮明的温宗諭，上週預定辦理登記之前臨時喊卡，緊急聲明提到不參與初選，但會持續傾聽民意。溫家在彰化深耕數十年，温宗諭伯父陳杰為前國民黨立委，外界認為郭台銘參選聲量越來越大，温宗諭此舉應是為投入立委選舉埋下伏筆。