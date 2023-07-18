芭比娃娃粉紅魅力！聯名單品打造真人版Barbie Google關鍵字閃爆
隨著瑪格羅比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的真人電影《Barbie芭比》即將上映，芭比娃娃風潮（Barbiecore）的粉紅魅力席捲全球！時髦品牌ZARA、CHARLES & KEITH（小CK）都為此推出聯名設計，而且台灣通通買得到，輕鬆就能打造真人版芭比。現在只要在Google首頁輸入3個關鍵字，馬上會被桃紅光芒給閃爆，而且網頁還會變成芭比粉色，好浪漫。
記者蕭涵云/綜合報導
正在全球宣傳真人電影《Barbie芭比》的瑪格羅比（Margot Robbie），著實為芭比娃娃本人無誤，她曾身著 BOTTEGA VENETA 訂製絲質百褶裙及背心胸衣，搭配粉色 Cabat，亮相電影宣傳活動並與粉紅跑車合影。或以 Barbie 經典 Enchanted Evening 造型，穿著 Christian Louboutin 出席倫敦歐洲首映。
身為芭比狂粉的大家別緊張，現在不用花大錢也能輕鬆復刻真人芭比的穿搭！Zara芭比膠囊系列即日起於全球限定門市與網路商店開始販售，以夢幻粉色系與桃紅亮色貫穿全系列設計，單品涵蓋男女裝服飾、造型配件，甚至睡衣、美容產品及家居用品，搭配經典不敗的丹寧面料，並穿插對比效果強烈的金、銀、黑、白色系，還點綴華麗亮片。
舉凡電影裡出現的復古格子洋裝、帥氣丹寧套裝、運動休閒服飾等經典造型，都可以找得到復刻款珍藏；還有泳衣、飾品、香氛蠟燭、美妝刷具，甚至保溫瓶、環保吸管及AirPods保護殼等隨身小物通通有。台灣實體門市於台北統領店及101店開賣。
《NOWnews今日新聞》記者為大家調查，Zara芭比膠囊系列單品價格多在千元上下，服飾從上衣890元到外套4490元，款式眾多；配件部分鞋款約1290元～2990元、包包則有藤編款2790元到真皮款3990元，平價又親民的多款選擇，輕鬆就能扮演真人芭比。
而CHARLES & KEITH則以現代芭比風格鞋包配件為主，最有芭比精髓的Sinead方釦系列鞋款，以流行的厚底防水台、搭配圓潤鞋頭及復古粗高跟，根本就是小時候最愛的芭比娃娃配件實體化。
包款則以品牌大使 ITZY 成員也亮相過的 Cocoon 弧形手提包最受矚目，TPU 材質搭配幾何外型與亮眼粉紅色，潮流感十足。各種趨勢大熱的腋下包設計，還有OL也實用的粉白與藍色線條相間的毛呢衍縫手拿包，打造氣質淑女的清新芭比Look。
CHARLES & KEITH 現代芭比系列，鞋款1690元～2390元；包款價格為1990元～2790元，全系列即日起已於台灣專賣店可買得到。
現在只要在Google首頁輸入3個關鍵字，包括「芭比Barbie」、「瑪格羅比Margot Robbie」、「萊恩葛斯林Ryan Gosling」，無論是鍵入中文或英文，馬上會被畫面裡迸出的桃紅光芒給閃爆，而且整個網頁還會變成芭比粉色，連按鈕都是粉紅色，有夠浪漫。