熊熊閃婚破情路不順！曾與陳楚河糾纏4年 與特斯拉男論及婚嫁
藝人熊熊（卓毓彤）擁有傲人好身材，甜美的外型，吸引大批粉絲關注。今（18）日熊熊無預警在IG上宣布結婚喜訊，並附上唯美婚紗照。事實上，熊熊感情路一波三折，曾被拍到和《小時代》男星杜天皓在 一起，還曾苦戀陳楚河，卻沒被對方承認戀情。
記者薛羽彤/綜合報導
外型亮麗的熊熊緋聞不斷，19歲時曾和陳楚河分分合合糾纏4年，之後被直擊和李毓芬的模特兒師弟張峻皓牽手約會，2019年又和加拿大華裔男星杜天皓，被捕捉到同進同出，兩人姊弟戀相差7歲，杜天皓曾在《小時代》中飾演「衛海」，打開知名度。之後熊熊又被周刊拍到新對象「特斯拉男」鄭旭哲，該男子被爆在外欠債，而熊熊「未婚懷孕」最後流產，一度論及婚嫁的兩人最終於2020年9月分手。
除了緋聞之外，2020年曾有一段私密片在網路上瘋傳，女主角與熊熊長相極為相似，當時經紀人沒承認沒否認。隔年她登上脫口秀節目《炎上BURN》，鼓起勇氣拿這件事自嘲：「因為我比誰都更能夠體會，影片被流出的感受」，認了私密片外流，事後她透露自己把這件事說出來之後，心裡反而覺得「放下了」，也更能坦然面對酸民評論。而網友與粉絲們對於她誠實面對這段過往，也大都感到心疼與支持。
如今熊熊宣布結婚，找到好歸宿，大批好友方志友、廖威廉、李易、吳怡霈、Apple、林莎、梁赫群、小鐘、王晴等人在底下留言祝福。好友賴薇如更透露兩人是舊情復燃，「哇公開了，恭喜！！ 敢保證哥哥是絕世好男人！舊愛還是最美～嫁對了。」 而熊熊今日稍早也在YT公開老公Mars長相，並透露其實兩人早在2月14日就已登記結婚。