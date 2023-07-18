原民舞團前進東南亞！首訪大馬巡演　《路吶》呈現島嶼力量

去年榮獲第22屆國家文藝獎的原住民編舞家布拉瑞揚．帕格勒法，7月中帶領舞團至馬來西亞巡演舞作《路吶》，這將是舞團第一次在大馬演出，也是《路吶》的東南亞首演。其中，在檳城喬治市藝術節（George Town Festival, GTF）更將攜手金曲歌王桑布伊演出《得力量×路吶》，兩個深耕東海岸部落、一路相互啟發支持的團隊，共同打造一場音樂與舞蹈的雙重饗宴。舞團從14日至7月16日在KLPAC演出3場次後，將前往檳城與桑布伊會合，在7月22、23日登場的第14屆喬治市藝術節合作登台。
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本次巡演由駐馬來西亞代表處文化組與吉隆坡表演藝術中心（Kuala Lumpur Performing Arts Centre, KLPAC）及檳城喬治市藝術節（George Town Festival, GTF）合作，在舞團諸多作品中，兩個藝術單位不約而同看中了《路吶》。2015年返回東海岸，重新以家鄉為創作基地的布拉瑞揚，展現的創作能量及可能性有目共睹。邀演單位在事先的訪談中問起，從國際舞台返回部落後創作方式可有轉變？布拉瑞揚表示，「過去習慣待在排練場，花很長的時間憑空想像，回到台東之後，是生活在帶領著我們創作。我們除了在排練場練舞，也走向戶外，在大山大海之間、在各個部落祭典之間……當然還要進到部落學習，這些都不是為了創作做的準備，而是有了這樣的生活樣貌之後，創作才獲得啟發。」
《路吶》是舞團的第5部作品，2018年受台中國家歌劇院委託創作並進行世界首演；2019年受邀參與加拿大「北方舞蹈秋天」藝術節（Fall for Dance North）；2022年擔綱日本橫濱表演藝術交流會議（YPAM）開幕演出。在國內也摘下第17屆台新藝術大獎的《路吶》被評為是「令人激賞的一座里程碑」，評審團認為這部作品經歷跨部族的文化學習與沉澱淬鍊，舞者從原住民的身體與部落儀式尋找當代的語法與姿態，重新取樣，以人的存在角度出發，豐富了當代舞蹈的內涵。