MLB／大谷翔平連3場開轟！本季35轟出爐 霸氣甩棒目送球出牆
美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊今（18）日主場迎戰洋基隊，日籍二刀流好手大谷翔平在7局下再度開轟，本季第35號全壘打出爐，連續3場轟出全壘打，幫助天使將比數追平，目前7局打完雙方戰成3：3平手。
記者路皓惟/綜合報導
此役大谷擔任指定打擊、排第二棒，前兩打席都敲出安打，其中3局下掃出二壘安打，但因隊友Zach Neto在本壘前遭觸殺，少了1分打點，接著5局下在一、三壘有人狀況下，洋基先發Luis Severino故意四壞，大谷獲保送上壘。
比賽進入7局下，天使以1：3落後，在兩出局、一壘有人情況，他逮中Michael King失投進紅中的速球，一棒扛出中外野大牆外，這轟帶有2分打點，幫助天使追平比數。
這是大谷翔平連續3場比賽開轟，敲出本季第35轟，這一球擊出的當下，大谷就相當有信心會是全壘打，目送小白球飛出牆外，並且興奮地將手中球棒往空中甩，霸氣十足，繼續坐穩全壘打王的寶座。
此戰賽前天使隊以46勝48敗的成績，落後美聯西區龍頭德州遊騎兵9場勝差，並且在爭奪美聯外卡席位落後6場勝差，如果天使未能擺脫戰績不佳的泥沼，大谷很可能在8月1日交易大限前被交易。