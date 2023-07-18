侯友宜餵藥案後視察幼兒園 家長怨：要不要改行程去新北市議會？
國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（18）日上午到板橋視察新北市私立幼兒園，不過在侯抵達幼兒園前，有家長不滿的向媒體投訴，指出私幼餵藥案逆轉成無罪，侯還要來學校，家長完全沒受到尊重，抱怨若侯只是為了要選總統，那要不要請他改行程去新北市議會。對此，侯友宜抵達視察後受訪回應，表示到幼兒園就是要來關心守護孩子的天使，強調他會成為師生關係中，最堅強的後盾，一起守護孩子健康。
記者吳嘉億／新北報導
揹著幼兒的家長說到，侯要到校園很多家長根本不知情，之前私幼餵藥案爭議事件家長都已經很不開心了，市府要關心老師跟園方權益，那誰來關心家長的權益？她再說，餵藥案逆轉成無罪，直言今天的事件跟餵藥案一樣，家長完全沒受到尊重。
家長進一步說到，總統蔡英文都是去公幼參訪，但是今天侯友宜是到私幼視察，而且是到現在才來，覺得很奇怪，侯都不到議會去接受質詢了，為什麼要來這裡？直言有聽到家長們反映知道侯要來很緊張，不喜歡陌生人進教室，要求校方應該先通知家長，讓家長心裡有準備，才好決定要不要帶小孩來上課。
侯友宜受訪時連說兩次「每位孩子都是我們的寶貝」，提到老師們應該得到更多的尊重，他們是孩子們的守護天使，為幼兒老師加油打氣，也作為師生關係最堅強的後盾，守護孩子們的健康跟安全。
侯友宜再說到，新北地檢署已經將真相大白、水落石出，做出不起訴處分，在這個幼兒園的事件，我們必須勇於面對、努力撫平，身為每一個為這個事件該負責的人，更應該坦然面對、不能逃避。