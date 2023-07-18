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王毅晤凱瑞：中美需要健康穩定可持續關係

▲中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會見美國總統氣候特使凱瑞。（圖／翻攝自微博）
▲中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會見美國總統氣候特使凱瑞。（圖／翻攝自微博）

中央社

（中央社記者18日電）中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天會見正訪問中國的美國總統氣候特使凱瑞，王毅表示，中美需要健康、穩定、可持續的關係，氣候變化合作正在中美兩國大環境下推進。

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綜合路透社及法新社報導，凱瑞（John Kerry）今天在北京人民大會堂與王毅會面，兩人舉行會談前握手讓媒體拍攝。

王毅形容凱瑞為「老朋友」，並表示在中美兩國大環境下，有關氣候變化的合作正在推進，需要中美人民共同合作，而中美需要健康、穩定及可持續的關係。

凱瑞表示，美中可以透過氣候變化合作來重新定義陷入困境的外交關係，並在應對全球暖化發揮引領作用。

凱瑞又表示，中美因台灣議題及貿易陷入困境之際，雙方會談可為世界兩個最大氣體排放國提供一個新開始。

凱瑞16日抵達北京，17日與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。凱瑞訪中行程直至19日，今次訪中沒有正式議程，此前官方沒有公布凱瑞將與王毅會面。

據央視報導，凱瑞17日與解振華會面4小時。凱瑞與解振華會面後在自己的推特留言，指兩國必須在許多方面採取緊急行動，特別是應對煤炭和甲烷污染的挑戰；氣候危險需要世界兩個最大經濟體共同合作來控制全球暖化。

中國外交部發言人毛寧17日表示，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，經中美雙方商定，凱瑞16日至19日訪問中國，中方將落實兩國元首峇里島會晤的精神，與美方就氣候變化相關議題深入交換意見，攜手應對挑戰。

凱瑞訪中之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）以及財政部長葉倫（Janet Yellen）已先後訪中，目的都是為了穩定美中關係。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1120718

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