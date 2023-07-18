王毅晤凱瑞：中美需要健康穩定可持續關係

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王毅形容凱瑞為「老朋友」，並表示在中美兩國大環境下，有關氣候變化的合作正在推進，需要中美人民共同合作，而中美需要健康、穩定及可持續的關係。
凱瑞表示，美中可以透過氣候變化合作來重新定義陷入困境的外交關係，並在應對全球暖化發揮引領作用。
凱瑞又表示，中美因台灣議題及貿易陷入困境之際，雙方會談可為世界兩個最大氣體排放國提供一個新開始。
凱瑞16日抵達北京，17日與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。凱瑞訪中行程直至19日，今次訪中沒有正式議程，此前官方沒有公布凱瑞將與王毅會面。
據央視報導，凱瑞17日與解振華會面4小時。凱瑞與解振華會面後在自己的推特留言，指兩國必須在許多方面採取緊急行動，特別是應對煤炭和甲烷污染的挑戰；氣候危險需要世界兩個最大經濟體共同合作來控制全球暖化。
中國外交部發言人毛寧17日表示，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，經中美雙方商定，凱瑞16日至19日訪問中國，中方將落實兩國元首峇里島會晤的精神，與美方就氣候變化相關議題深入交換意見，攜手應對挑戰。
凱瑞訪中之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）以及財政部長葉倫（Janet Yellen）已先後訪中，目的都是為了穩定美中關係。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1120718