大缺工時代！民生消費業每月缺才38.2萬人　人力銀行祭6大策略

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吳麗雪指出，2022年第四季起國境解封，國人報復性旅遊消費，加上政府普發6000元添加柴火，民生消費產業人才缺口續創歷史新高，比2020年疫情期間同期成長90.9%，平均每位求職者可分得8份工作，高於整體市場的1.8份，內需產業招募舉步維艱。
而2023年第一季人才缺口最大的是餐飲服務生，平均每月缺9.5萬人，每4個民生消費產業的工作機會就有1個是餐飲服務生。細看各產業，餐飲業最缺餐飲服務員，工作機會8.8萬個、占該產業51%；零售業最缺門市／店員／專櫃人員，工作機會4.6萬個、占該產業43%。
批發業最缺門市／店員／專櫃人員，工作機會8000個，其中，作業員／包裝員與倉管，因電商蓬勃發展，工作機會比2020年同期翻倍；住宿服務業最缺飯店工作人員，如房務、清潔人員等工作機會1.2萬個、占該產業43%；運動及旅遊休閒服務業最缺健身教練，反映疫後國人健康意識抬頭，健身的實體需求回籠，工作機會4000個，比2020年成長135%。
健身教練Neil接受《NOWnews今日新聞》採訪時說，自己入行12年，這一行流動率高，一直都很缺人，尤其疫後，大眾更在意增強體力、抵抗力，有越來越多逾50歲的中高齡族群加入健身行列，建議企業要提高員工福利、彈性調整薪資結構，才能留才攬才。
若從區域來看缺工狀況，《民生消費產業人才白皮書》指出，北部因為人口密集、龍頭品牌多，工作機會21.3萬個最多、占全體民生消費產業的55.8%；中部8.1萬個、占21.2%；南部7.6萬個、占19.9%。
但隨著科技大廠陸續前往中南部設廠，間接帶動民生消費業發展，加上國旅大爆發，中南部民生消費產業同陷人才短缺壓力，與2020年同期相比，工作機會占整體的比例，南部上升3個百分點、中部上升1.1個百分點，合計中南部上升4個百分點，北部反而下降3.4個百分點。
該如何化解民生消費產業大缺工？吳麗雪說，企業除了大幅加薪外，也應思考如何擴大人才庫，2030年台灣25歲到44歲勞動人口數將短少87萬人，但中高齡人口卻增加，將更多招募精力投注於中高齡為重中之重；建議企業採用彈性工時與排班，讓產業從業人員有更多彈性，像以4小時為一個班表，讓家庭主婦能運用空檔填補人才缺口；還有放寬人才背景的學科條件、採取多元任用（如聘僱兼職、實習生等）、或是後勤人員提供遠距工作，增加留才攬才優勢。
以「美廉社」為主要核心品牌的三商家購人力資源處課長鄒恩德分享，很多年輕人來打工、兼職、實習，公司會給予培訓，都希望他們能久任、留任，但通常暑期過後就會離職、去找朝九晚五的工作，導致人力有很大斷層，目前公司共有近4000名員工，尚有百位人力缺口；公司希望每家門市有3個正職員工，但在缺工狀況下，有2個正職就不錯了，其他會以兼職來補時段性人力缺口，此時，中高齡就是很好的人才，尤其美廉社多開在社區鄰里，讓中高齡夥伴能就近工作，公司也逐年提高比例，從10幾位夥伴裡有1位中高齡夥伴，提高至每5位就有1位是中高齡夥伴。