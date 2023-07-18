印尼峇里島2024年開徵入境稅、用於文化保存 將加強取締違規旅客
疫情穩定後，各國積極爭取旅客前來遊玩，同時祭出旅遊新規，防範違規旅客。全球熱門旅遊勝地峇里島明年起將向入境遊客徵收每人15萬印尼盾（約10美元、新台幣310元）的旅遊稅，這筆費用將用於文化保存和建設基礎設施。當地政府同時表示，將加強取締不尊重當地印度教信仰的外來旅客，以免造成當地居民和其他旅客的困擾。
國際中心賴正琳／綜合報導
印尼峇里島省長瓦揚・科斯特（I Wayan Koster）在7月公開宣佈將從明年開始多徵收一筆入境稅，國際旅客將以電子支付方式繳納費用，實施對象為自海外入境峇里島，或是從印尼其他地方登島的外國遊客，當地政府承諾不會向印尼本國遊客收費。他告訴當地議員：「這項費用在外國旅客造訪峇里島期間只收取一次。」
另外，過去峇里島發生多宗外國旅客違規事件，包括做出不尊重當地印度教文化，於是當地政府表明進行應對，甚至懲罰違例的遊客。今年迄今，峇里島已遣返至少76名外國遊客，其中絕大部分是因為逾期逗留而被遣返，其他則是濫用證件或是犯下其他罪行而被驅逐出境。
峇里島移民局6月驅逐一名丹麥婦女，因為峇里島在今年3月已禁止租借摩托車給外國遊客，原因是外國「三寶」太多影響交通和造成多起死亡意外，而該名婦女卻被拍到違規騎摩托車，且她還向公眾炫耀。今年4月，一名俄羅斯婦女也因在聖樹前拍攝自己的裸照，並上傳到社群平台，而被逐出峇里島。
印尼峇里島政府認為由於旅遊成本經濟實惠，吸引全球經濟條件不穩定或教育程度低下的旅客，做出讓人無法苟同的行為，脫軌的行為強烈影響當地印度教的文化和居民的生活，未來會加強取締，並對藐視文化和傳統的外國旅客進行懲戒。