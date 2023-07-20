寶雅全新聯名拆盲盒要拚人品？網友為了換到「這」款：被激起鬥志
美妝生活專賣店寶雅，販賣各式各樣的商品，選擇多元便利深受不少民眾喜愛，時常有不少新奇小物上架，在網路上引發熱烈討論，近期正值暑假出遊旺季，又有眼尖的民眾發現，寶雅首度與華納兄弟聯名了！悄悄推出超人氣卡通代表，崔弟、兔巴哥、太菲鴨等集點加購商品活動，就有網友上Dcard發文表示，自己因為換不到崔弟磁鐵，整個被激起了鬥志。
生活中心/綜合報導
這次寶雅總共有六款限定集點換購商品，其中在首波活動中，POYA寶雅搭配印花集點只要加價10元就能輕鬆入手「多角色勾勾磁鐵」，這名網友就發文提到，剛好前幾天去逛寶雅，意外發現新的集點活動是小時候愛看的卡通，還笑稱這可能是「時代的眼淚」，而且想著只要10元就能賭一把，於是一連換了三次，雖然成功搜集不同款式，但都沒有幸運換得他最想要的「崔弟款」。
這篇發文也釣出不少集點同好者，有網友更是直接曬出炫耀文，表示自己前一天就直接換到了崔弟與兔巴哥款，讓原PO看到照片忍不住留言，讚他是「天選之人」，不過也有民眾跟原PO一樣，運氣就沒有這麼好了，鍾心崔弟款的另一位網友就分享，自己也是大概換到第四次，才順利拿到。
響應環保又配合暑假出遊，即日起至11/7於全台寶雅、寶家實體門市及POYA Buy寶雅線上買，線上線下同步執行，單筆消費累積滿150元就贈1枚印花，有多款集點換購商品可以收集，不管是想要跟風回憶時代的眼淚，還是專業集點同好，又或是想要測試看看自己是否人品爆棚，一次就能兌換心儀款，千萬別錯過這波POYA寶雅印花集點換購活動！