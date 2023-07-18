性平三法將修法　盧秀燕叮嚀所屬：不要假會、企圖搓圓捏扁

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盧秀燕說，自己年輕參政時，台灣還是男女極不平權的時代，為了追求兩性平等，只要立法院相關的性平會議，她幾乎都參加。日前她出席行政院會，聽到郭教授演講最新的性平精神，以及政府機關該如何處理性平，覺得非常實用，會後便急著接洽她到台中市政府上課，希望主管們對修法有認知與了解。
盧秀燕指出，性平三法變成高強度的國家法律，從以前的質疑被害人，到後來有告有理，發展到現在「當事人不告也要理」。處理性平事件必須迅速有效且保密，對於有些公務員動輒以「要詳細調查」拖延時間，盧秀燕說，這是藉口！只要機關有制度、處理的人有心，就有辦法盡快完成。
她指出處理性平事件是高度複雜的工作，主管們雖各有所長、但「大家都不是性平專家，有些人連基本定義都搞不清楚」。並強調，不是出了事把加害人調職就叫做友善職場，有時反而會「公親變事主」。她用台語說叮嚀，事情發生了就處理，別加入個人想法和情緒，不要「假會」，更不要企圖「搓圓捏扁」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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