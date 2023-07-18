吸金39億逃亡21年　陳智燦夫妻今從泰國押返歸案

台泰聯手執法再傳捷報！20多年前涉以代操外匯期貨投資吸金39億元的「列治文」公司負責人陳智燦、劉美雪夫婦為逃避刑責，遭檢方發布通緝21年。調查局表示，2夫妻上個月在泰國曼谷落網，今（18）日將搭乘華航班機，下午3時40分將抵達桃園國際機場，由高雄市處接押後解送高雄地檢署歸案。
記者潘千詩／台北報導
雄檢調查，陳智燦、劉美雪夫婦於2000年間，在香港虛設列治文信託有限公司，並對外佯稱該公司是歐洲日內瓦集團（European Geneva Corporation）旗下企業列治文銀行的子公司，以代客從事外匯期貨交易且保證年獲利2成以上為號召，在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資。
不過，2001年11月間，陳智燦夫妻涉假借列治文公司的海外銀行倒閉為由，拒支付紅利及返還本金，詐得新台幣39億餘元，受害者逾4000人，涉嫌違反《銀行法》等罪遭起訴。
調查局表示，陳、劉早在2001年10月間出境，且滯留中國未歸，雄檢於2002年7月對陳、劉2人發布通緝。
不過，今年6月21日，陳、劉夫婦在泰國持貝里斯護照以菁英簽證（Elite Card）身分提出請求將簽證改為永久居留，泰國移民局對照調查局通報資料察覺有異，所以透過移民署駐泰國移民秘書通知調查局，在確認陳、劉身分無誤，旋即於6月24日在陳智燦夫婦曼谷住處將2人逮捕，並將2人驅逐出境，由調查局押解陳、劉返台，並解送高雄地檢署歸案。