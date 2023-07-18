MLB／張育成強運貢獻打點！出賽數追平陳偉殷 紅襪7:0完封運動家
美國職棒大聯盟（MLB)波士頓紅襪隊今（18）日在客場迎戰運動家，紅襪台灣好手張育成先發扛9棒，鎮守游擊大關，張育成不但攻守俱佳，還有打點進帳，紅襪隊又拿下2連勝，而張育成先發連續出賽5連勝，紅襪以7:0力克運動家，張育成生涯出賽數219場，追平「台灣之光」陳偉殷的紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
本季張育成先發出賽18場，12勝6敗，紅襪隊勝率高達6成66，張育成就是有這樣的魔力，而他守游擊又更穩，比起Kike Hernandez好很多。
張育成也是在今天先發打九棒，首打席敲出三壘方向雙殺打，未能打進分數，不過紅襪首局就由Justin Turner敲出高飛犧牲打先馳得點。
張育成第二打席被三振，紅襪隊6局滿壘狀況下，Connor Wong左外野二壘安打又追加分數，張育成在二、三壘有人狀況下擊出三壘滾地球出局，但是追加1分打點，紅襪隊單局攻下4分奠定勝基，9局上紅襪Justin Turner又擊出內野滾地球進帳1打點，張育成最後一打席敲出二壘飛球出局。
張育成打擊率這場完後來到1成59，而他還有4轟，12打點的成績，重點是，他是紅襪隊的贏球保證。