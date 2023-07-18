彰化新二代打工養家、無辜被追捕導致頭破　呂秋遠：幫免費提告

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂秋遠表示，在值勤過程中，沒帶密錄器、不穿制服，也沒有出示任何的警察證件，警方承認值勤的時候有疏失。可是，這不是疏失的問題，而是違法的問題。根據警察職權行使法第4條的規定：「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。」換句話說，警方為了緝捕所謂的非法外籍勞工，在「盤查」這名少年時，他們根本就是違法行為，而且站在少年的立場，鄉野間回家的路上突然出現三名陌生的壯漢擋住去路，要如何確定，這三名壯漢究竟是歹徒還是警察？
呂秋遠指出，這3名警察根本就不是隨機盤查，而是看這名疲累、上了一天班、臉色黝黑的少年，就是「長得像」他們想要逮捕的非法外勞，所以才會直接上前想要武力壓制，卻渾然不知道自己認錯人。
而現場剛好有監視器拍下整個荒唐的追捕過程，也有目擊者發現這起事件，讓無辜少年有證據能自清。呂秋遠說，「如果當下沒有路邊的攝影機拍到影像，又會有什麼故事出現？說不定歹徒拒捕、警方認真值勤等等的說法，通通會出爐，甚至還會有所謂的『警察先生好辛苦、不然哪天歹徒傷害你，你就不要報警』之類的酸言酸語出現。」
呂秋遠認為這是赤裸裸的「外貌歧視」，難道只要警方認定對方是「非法外籍勞工」，就可以用三名警力，壓制一名手無寸鐵的少年嗎？這三名警員，至少涉嫌妨害自由、傷害罪等，不符合盤查程序、不穿制服、不給證件，最後一個幫忙家計的單親17歲少年，就這麼被打得頭破血流。他呼籲少年如果需要提告，歡迎來找他幫忙，他願意免費幫助這名少年，讓司法還他一個公道。