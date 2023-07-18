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彰化新二代打工養家、無辜被追捕導致頭破　呂秋遠：幫免費提告

▲新二代遭誤認為非法移工，頭部撞上耕耘機破相縫了17針。（圖／翻攝自推特）
▲新二代遭誤認為非法移工，頭部撞上耕耘機破相縫了17針。（圖／翻攝自推特）

國際中心賴正琳／綜合報導

彰化17歲少年來自清寒的單親家庭，在暑假期間每天上午7點就得到秧苗場種田打工，直到傍晚才能回家，並幫助越南籍媽媽照顧手足和家中逝世爸爸的親戚，只能用剩餘時間認真唸書並多次考取獎學金。沒想到他在7月4日傍晚騎單車返家途中，被警方誤認成「逃逸移工」進行追捕，更造成少年頭部撞上耕耘機破相縫了17針，此事件持續在網路上發酵，有民團認為此事件是很嚴重的外貌歧視，而律師呂秋遠則認為警方為了緝捕所謂的非法外籍勞工，在「盤查」這名少年時，根本就是違法行為，且少年根本無法辨別對方到底是警察還是綁架者，整起事件天怒人怨。

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警察事後發聲明表示「個人疏失、例行盤查」等字眼也引起大眾公憤，直呼即便追捕對象真的是非法移工，也不該遭受這種對待，何況僅只是「懷疑」便用武力制伏，非常不合乎情理。該名受傷學生的家屬透露，遭遇莫名其妙的追捕和意外傷害，現在少年晚上睡覺都會害怕得發抖。

呂秋遠表示，在值勤過程中，沒帶密錄器、不穿制服，也沒有出示任何的警察證件，警方承認值勤的時候有疏失。可是，這不是疏失的問題，而是違法的問題。根據警察職權行使法第4條的規定：「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。」換句話說，警方為了緝捕所謂的非法外籍勞工，在「盤查」這名少年時，他們根本就是違法行為，而且站在少年的立場，鄉野間回家的路上突然出現三名陌生的壯漢擋住去路，要如何確定，這三名壯漢究竟是歹徒還是警察？

呂秋遠指出，這3名警察根本就不是隨機盤查，而是看這名疲累、上了一天班、臉色黝黑的少年，就是「長得像」他們想要逮捕的非法外勞，所以才會直接上前想要武力壓制，卻渾然不知道自己認錯人。

而現場剛好有監視器拍下整個荒唐的追捕過程，也有目擊者發現這起事件，讓無辜少年有證據能自清。呂秋遠說，「如果當下沒有路邊的攝影機拍到影像，又會有什麼故事出現？說不定歹徒拒捕、警方認真值勤等等的說法，通通會出爐，甚至還會有所謂的『警察先生好辛苦、不然哪天歹徒傷害你，你就不要報警』之類的酸言酸語出現。」

呂秋遠認為這是赤裸裸的「外貌歧視」，難道只要警方認定對方是「非法外籍勞工」，就可以用三名警力，壓制一名手無寸鐵的少年嗎？這三名警員，至少涉嫌妨害自由、傷害罪等，不符合盤查程序、不穿制服、不給證件，最後一個幫忙家計的單親17歲少年，就這麼被打得頭破血流。他呼籲少年如果需要提告，歡迎來找他幫忙，他願意免費幫助這名少年，讓司法還他一個公道。


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