獨／管你死活？傾斜裝置沒修好　台鐵再放故障普悠瑪營運載客

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依據《鐵路機車車輛檢修規則》，台鐵列車平時共分四級維修，一、二級在機務段保養，三、四級則需拉至機廠大修。列車只要使用3天即需做一級保養，使用3個月或行駛9萬公里需二級保養，使用3年或行駛100萬公里需進入三級大修、使用12年或行駛400萬公里需四級大修。
本次故障列車為編號TED2011-2012的普悠瑪號，投訴人表示，該列車已達三A級，今年初被送往富岡機廠大修，由卓姓檢查班長專責檢查，卓男在大修期間發現該車的傾斜裝置異常，只是3月24日出廠前試車時，卓男仍未將列車的異常排除，但他卻回覆相關單位3月28日可在營運正線上試車。
投訴人說，因試車路段在西部幹線，路況平緩，列車的傾斜功能根本不會啟動，所以試車時並無發現異常，之後故障車就移交台北機務段，該列車也被排到445車次，在3月30日營運載客。
該故障車出廠後第一次載客，果然在武塔=漢本間被發現異常，列車又被拉回台北機務段查修，4月1日查修結果是「增速風泵」的插頭PIN腳被插壞，引起其他電子繼電器損壞。
整起檢查疏失被吹哨者檢舉至交通部，但交通部回覆指出，已將整個檢查情況同步告知相關同仁、主管等，另將傾斜式列車的出廠試車路線改到「富岡-福隆-樹調」區間，借以測試傾斜裝置功能，以防再次發生，並調整卓員工作。
投訴人說，前陣子媒體報導，台鐵局二線主管駕駛執照逾期，仍違規駕駛列車，被調離主管職、記過懲處，但卓男是罔顧行車安全，放行故障車去載客營運，相較之下更嚴重，恐釀第二次「普悠瑪死傷事故」，但交通部的回覆卻是「大事化小、小事化無」，吹哨者從5月檢舉至今，卓男穩如泰山，質疑是否有靠山包庇、配合隱瞞等情事。