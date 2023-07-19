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獨／管你死活？傾斜裝置沒修好　台鐵再放故障普悠瑪營運載客

▲台鐵普悠瑪號TED2011（圖／讀者提供）
▲台鐵普悠瑪號TED2011（圖／讀者提供）

記者潘千詩、許若茵／台北報導

台鐵普悠瑪事故歷歷在目，近日有投訴人向《NOWnews今日新聞》指控，台鐵又有一列老舊普悠瑪的傾斜裝置故障，維修單位沒辦法修好，仍將故障車送出廠載客，若故障車遇到彎道，終將因無法正常傾斜過彎致離心力過大而出軌翻車，再釀普悠瑪事故，痛批台鐵根本漠視乘客性命，質疑到底有多少故障車在軌道上跑？法界人士分析，若因此釀死傷事故，相關人等恐涉犯過失傷害、公共危險等罪。台鐵對此暫無回應。

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2018年10月發生的普悠瑪事故，因提供傾斜裝置動力的空壓機故障，沒修好就放故障車上路載客，司機員尤振仲發現問題後，一面開車一面排除故障，再加上不熟悉列車操作關掉ATP，導致列車高速過彎失控出軌，釀重大死傷事故，台鐵歷經司法審判仍未記取教訓。

依據《鐵路機車車輛檢修規則》，台鐵列車平時共分四級維修，一、二級在機務段保養，三、四級則需拉至機廠大修。列車只要使用3天即需做一級保養，使用3個月或行駛9萬公里需二級保養，使用3年或行駛100萬公里需進入三級大修、使用12年或行駛400萬公里需四級大修。

本次故障列車為編號TED2011-2012的普悠瑪號，投訴人表示，該列車已達三A級，今年初被送往富岡機廠大修，由卓姓檢查班長專責檢查，卓男在大修期間發現該車的傾斜裝置異常，只是3月24日出廠前試車時，卓男仍未將列車的異常排除，但他卻回覆相關單位3月28日可在營運正線上試車。

▲台鐵普悠瑪號TED2012（圖／讀者提供）
▲台鐵普悠瑪號TED2012（圖／讀者提供）
投訴人說，因試車路段在西部幹線，路況平緩，列車的傾斜功能根本不會啟動，所以試車時並無發現異常，之後故障車就移交台北機務段，該列車也被排到445車次，在3月30日營運載客。

該故障車出廠後第一次載客，果然在武塔=漢本間被發現異常，列車又被拉回台北機務段查修，4月1日查修結果是「增速風泵」的插頭PIN腳被插壞，引起其他電子繼電器損壞。

整起檢查疏失被吹哨者檢舉至交通部，但交通部回覆指出，已將整個檢查情況同步告知相關同仁、主管等，另將傾斜式列車的出廠試車路線改到「富岡-福隆-樹調」區間，借以測試傾斜裝置功能，以防再次發生，並調整卓員工作。

投訴人說，前陣子媒體報導，台鐵局二線主管駕駛執照逾期，仍違規駕駛列車，被調離主管職、記過懲處，但卓男是罔顧行車安全，放行故障車去載客營運，相較之下更嚴重，恐釀第二次「普悠瑪死傷事故」，但交通部的回覆卻是「大事化小、小事化無」，吹哨者從5月檢舉至今，卓男穩如泰山，質疑是否有靠山包庇、配合隱瞞等情事。

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