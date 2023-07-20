專訪／從「陽婆婆」寫手轉戰旅遊業成總經理　李季柏點子用不完

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當時電視台還是「老三台」的年代，電視遙控器拿著轉啊轉，都是台視、中視、華視，李季柏4年的電視產業生涯中，做了2年半的戲劇節目，之後轉型做了1年半的綜藝節目。
「其實我以前曾經是台灣最年輕的八點檔的執行製作！」李季柏談到的是台視1992年推出的連續劇《七色橋》，男女主角分別由秦漢與蘇明明擔綱演出，那一年李季柏才25歲。
模仿日本藝人在《志村大爆笑》中單元劇裡飾演的「志村婆婆」，一頭浮誇的高盤髮，畫上乾皺嘴唇與一條條抬頭紋，眉心寫上代表陽的y字，這便是《鑽石舞台》短劇「陽婆婆」的經典形象，其搞笑歡樂劇情的背後寫手之一也是李季柏。
「《龍兄虎弟》開播的時候我就在裡面，我負責寫的單元是名人名曲模仿大賽，就是費玉清模仿那一段，那一段是我寫的、我負責的，然後在《歡樂一百點》的年代，我寫『春嬌與志明』。」娓娓道來當年經歷，李季柏眼中閃爍著光芒，像是回到20幾歲、初出社會時那帶著神氣的自信，但他謙虛的說：「我就是年輕時運氣很好。」
27歲時，李季柏從傳媒界的節目企劃到旅遊界的行銷企劃，轉身投入旅遊業，進入旅行社，從職員到副總經理，他僅花了8年8個月。談及轉行原因，李季柏莞爾一笑：「我只是覺得旅行社好像很好玩，因為可以出國！」
儘管後來發現事實與想像中不一樣，但李季柏依然肆意揮灑著他的創意。他認為，兩個行業都是在產出創意、想法，賣給消費者，過去旅行社不會為產品取名稱，比較不注重包裝，產品名稱可能就是泰國7日遊、普吉島5日遊，「但是我就覺得應該要，像是以前台灣市場流行去蘭卡威旅遊，他們就幫行程取名為『天天天蘭』，開始注重包裝。」
隨著時代變更，過去可樂旅遊以「批發」為主，產出行程給中小型旅行社代賣，後來才開始直接接觸消費者，談及這些過程，李季柏誠實地吐出一句：「老實說也沒有特別不一樣的地方，我反而覺得媒體業比較好玩。」但被問及有後悔過嗎？李季柏的答案很堅定，他不曾後悔過，「當你可以設計出一個市場買單的商品，我覺得那個成就感其實是一樣的。」